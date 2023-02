Nacho Fernández atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid sobre el Valencia en el Bernabéu gracias a los golazos de Asensio y Vinicius en el inicio de la segunda mitad. El defensor madridista fue preguntado por Guti en una de las preguntas sobre su renovación y fue muy sincero.

«Es una pregunta muy personal. Estoy feliz en mi casa. No se trata de dinero u otros equipos. Es algo muy personal. No he tomado ninguna decisión todavía y no tengo problemas con el club. Soy muy feliz por coger muchos minutos y partidos. A día de hoy soy feliz y el club lo sabe. Pase lo que pase el club y yo iremos de la mano. En unos meses tomaré la decisión», afirmaba de manera sincera Nacho sobre el tema de su renovación con el Real Madrid.

Un jugador que ha vuelto a ser importante en el equipo tras las lesiones en defensa. Desde el lateral derecho está volviendo a ser importante con el Real Madrid y los blancos ya llevan tres porterías a cero consecutivas en Liga. «Me gustaría tener una regularidad como central pero estoy feliz de ayudar al equipo como lateral», afirmaba uno de los capitanes de la entidad madridista.