Munuera Montero, el árbitro del «todo OK», pita de nuevo al Real Madrid

José Luis Munuera Montero será el encargado de pitar el encuentro entre el Real Madrid y Las Palmas. Después de la polémica actuación de Alberola Rojas en el derbi, llega el colegiado jienense se hizo famoso tras la frase del «todo OK, José Luis», que recibió desde el VAR tras no señalar un penalti en contra del conjunto madridista.

Cuatro años después de aquella coletilla que ha marcado su carrera, el árbitro acaparará buena parte de los focos del encuentro que medirá a los de Ancelotti en casa. Será después de un derbi plagado de jugadas de las conocidas como grises y de las quejas de los madridistas, que reclamaron que el gol anulado por el controvertido fuera de juego de Rüdiger debió subir al marcador con el 2-1, una falta sobre Bellingham previa al primer gol del Atlético o la expulsión de Giménez.

El historial de Munuera Montero con el conjunto blanco no es nada malo, pero sí que cuenta con diversas decisiones controvertidas. Bajo su silbato, el conjunto blanco ha ganado en un total de 11 ocasiones, empatando una y perdiendo otra. Está considerado como uno de los mejores colegiados de Primera División, pero contrastan las veces en las que ha sido designado para arbitrar partidos del Real Madrid a lo largo de su carrera, con las que ha pitado encuentros del Barcelona. Mientras que a los blancos los ha dirigido 14 veces, a los culés lo ha hecho en 24.

Entre sus acciones más polémicas contra el Real Madrid está el penalti que no señaló sobre Vinicius, cometido por Rulli en un duelo ante la Real Sociedad en el Bernabéu, en el que los madridistas acabaron cayendo por 0-2. El brasileño se quedó solo ante el argentino, que entonces defendía la portería txuri-urdin, y fue derribado claramente por el portero, que no tocó el balón. El andaluz no pitó penalti y, además, desde el VAR recibió la orden para reanudar el juego bajo la consigna «todo OK, José Luis».

La segunda y última derrota consumada por los blancos con Munuera Montero fue frente al Barcelona, en el Clásico de la pasada temporada en la ida de semifinales de Copa del Rey. Los madridistas cayeron por 0-1 con un gol de Militao en propia puerta, aunque en el primer minuto de juego tuvo un clamoroso error al pitar un fuera de juego de Modric cuando se plantaba solo ante Ter Stegen.

Perdonó una roja por una entrada sobre Camavinga

Tampoco estuvo acertado Munuera Montero en el encuentro disputado el pasado curso en El Sadar, donde el Real Madrid se impuso por 0-2. Entonces, perdonó la expulsión de Torró, tras una fuerte entrada sobre Camavinga. El de Osasuna fue con los tacos por delante y se los clavó en la espinilla, en una entrada lateral. El fallo fue clamoroso, puesto que el jienense se encontraba a un metro de la acción.

Munuera Montero ‘celebró’ un gol contra el Madrid

Antes de aquella acción en el Bernabéu, Munuera Montero quedó señalado por parte del madridismo al considerar que festejó un gol en contra del Real Madrid. Fue en un partido ante el Eibar en Ipurúa, en el que estuvo al frente del VAR y en el que los blancos cayeron por 3-0 bajo el mando de Solari. El primer gol de los locales subió al marcador después de su intervención, puesto que reclamó al árbitro de campo que acudiese al monitor a ver la jugada. Una vez que se le dio validez, celebró su acierto chocando la mano con su asistente en la Sala VOR.