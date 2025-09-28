Muere José Araquistáin, el portero con el que el Real Madrid ganó la sexta Copa de Europa

José Araquistáin, portero del Real Madrid entre 1961 y 1968, ha muerto este domingo a los 88 años de edad. El que fuera guardameta del conjunto blanco formó parte del equipo que ganó la sexta Copa de Europa en 1966. En esos años en los que defendió la camiseta madridista disputó 97 partidos y, además del título continental, ganó seis Ligas y una Copa de España.

El Real Madrid ha anunciado su fallecimiento en un comunicado, en el que destacan la figura de «uno de los grandes porteros legendarios» de la historia del club. Desde la entidad han lamentado su muerte y han expresado «sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos».

Araquistáin nació en 1937 en Azcoitia (Guipúzcoa) y comenzó a jugar al fútbol en los equipos de la zona, como el CD Elgoibar, antes de firmar por la Real Sociedad cuando era juvenil. Pasó también por el Eibar, que militaban en Segunda División. Tras jugar en las filas armeras en calidad de cedido, volvió al club de San Sebastián, de donde sus actuaciones le sirvieron para ser llamado por la Selección, antes de fichar por el Real Madrid.

En el conjunto blanco fue donde consiguió los grandes éxitos de su carrera deportiva. En su primer curso fue el portero menos goleado de la Liga, llevándose el Trofeo Zamora, y jugó la final de la Copa de Europa en 1962, una de las tres que ha perdido el Real Madrid en su historia, cayendo ante el Benfica.

Sus buenas actuaciones en el conjunto madridista le llevaron a ser convocado para el Mundial de Chile de 1962, jugando un partido contra Brasil en la fase de grupos, en la que España fue eliminada. A partir de ahí comenzó a perder minutos, pero en 1966 fue el portero titular en la final de la Copa de Europa, en la que los blancos se llevaron el título ante el Partizan, al que ganaron 2-1.

Tras abandonar el conjunto blanco en 1968, fichó por el Elche y, tras tres temporadas, se marchó al Castellón. En ese tiempo, Araquistáin jugó dos finales de Copa, una con cada equipo, pero cayó en sendas finales ante el Athletic.

Fallecimiento de José Araquistáin

