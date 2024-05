Mucho más que el mejor portero del mundo: Courtois habla hasta cinco idiomas

Thibaut Courtois atendió a OKDIARIO en el Media Day organizado por el Real Madrid este lunes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas antes de la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund el próximo 1 de junio en Wembley. El portero belga, además de ser el mejor del mundo en su puesto, puede decir que habla hasta cinco idiomas: holandés (nativo), francés, inglés, español y alemán.

Muchos futbolistas, por sus respectivas trayectorias en diferentes ligas del mundo, pueden decir que hablan varios idiomas, pero muy pocos como Thibaut Courtois, que es capaz de desenvolverse con facilidad hasta en cinco idiomas: «Hablo holandés, francés, inglés y español. En el colegio también estudié alemán. Por ello, les entiendo cuando hablan. Además, el italiano, como se parece al español, cuando lo habla el equipo técnico también les entiendo».

Por otro lado, el portero del Real Madrid reconoció que en su país habla el holandés: «Sí, ahí todo en holandés, que al final es el mismo idioma que en Holanda, aunque muchas veces se confunde. Pero el diccionario holandés es igual en Holanda que en la parte flamenca de Bélgica. Lo único pues cambia un poco es el dialecto. En el colegio estudiamos francés desde los diez años, inglés desde los 12 y con 16 tienes un año obligatorio de alemán».

Además, Courtois comentó que hablar tantos idiomas le ayuda en el día a día. No sólo en el terreno de juego, sino también fuera de él. «Hablar muchos idiomas siempre ayuda. Y yo tenía claro que cuando llegué a España hace 13 años tenía que intentar hablar español lo antes posible», indica. Y es a continuación cuando confirma que se quedará a vivir en Madrid para siempre: «Tampoco sabía que mi vida y que Madrid iba a ser mi segunda casa o mi casa nueva, porque al final es así. Me quedaré aquí para siempre».

Courtois y su vida en Madrid

«Sí», responde sobre si se quedará en Madrid para siempre. «Estoy haciendo una casa para toda la vida. Me voy a quedar en España. Desde que llegué conecté con la gente, con el país, con su manera de vivir y con la vida. Soy superfeliz aquí, tengo a mis tres hijos y todos son españoles. La tercera es un bebé, por lo que también será belga e israelí, pero tendrá pasaporte español, que para mí es mi casa», zanja el belga sobre su amor por esta ciudad, que tanto le ha dado en los últimos años y donde puede ganar la segunda Champions League de su carrera deportiva.

Thibaut Courtois llegó al Real Madrid en la temporada 2018/2019 y, tras un año de adaptación, se ha convertido en el mejor portero del mundo año a año. Exhibición tras exhibición, el belga ha conseguido enamorar al madridismo con sus intervenciones. Bien es recordado sus nueve paradas en París ante el Liverpool, el récord en una final de la Champions League. Ahora, en caso de ser el elegido por Carlo Ancelotti para el partido ante el Borussia Dortmund, quiere repetir dicha gesta. «Creo que he podido demostrar en los partidos que he jugado que si me toca disputar la final estaré al 200%», dijo.