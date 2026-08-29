Mourinho señala al mejor jugador del mundo: «Sabemos quién es y sabemos dónde está: aquí»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este domingo a Real Madrid y Málaga en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos llegan a este duelo tras sumar seis puntos en las dos primeras jornadas y después de empezar a encontrar la versión que busca el luso de su equipo frente a la Real Sociedad.

Mourinho comenzó analizando el nivel físico del equipo: «De momento está bien. Hay jugadores con pretemporadas diferentes, pero tenemos una plantilla suficiente para poder compensar eso. Cucurella empieza contra el Málaga y Carreras se queda en el banquillo».

Sobre Diomande, comentó lo siguiente: «No voy a decir nada más sobre individuales. Diomande ha llegado de los últimos con un verano difícil por la decisión. No entrenó con Leipzig. Cuando llegó, no tenía una base de trabajo con su equipo y va poco a poco. Ya ha tenido minutos, que es lo que necesita para crecer. Mañana o juega de titular o entra. Está cada vez más preparado».

También habló del margen de mejora de Vinicius y Mbappé: «Es entre todos. El punto clave es la calidad. Es supercalidad. Un segundo punto, que es secundario aunque no deja de ser importante, es la empatía entre dos personas. Muchísima empatía, amistad, colaboración. Cuando juntas empatía personal y calidad brutal, tenemos todo para ser cada vez mejores. La dinámica no es 2+9, es de once. Esa dinámica los pondrá a ellos y a todos a ser cada vez mejores. No podía estar más contento con un par de semanas de trabajo juntos».

«Hay dos tipos de concentración. La que tú hablas, estar juntos, dormir en un hotel, en Valdebebas… La que me interesa es la que está aquí (se señala la cabeza). No tiene nada que ver con dormir en el hotel, aquí. A veces pienso, y me da tristeza, que lo único que veis es calentamiento y rondo. En el otro trabajo, hay mucha concentración. Esto es lo que me interesa. Dormir o no dormir, depende. Hoy no lo hacemos. Los jugadores están juntos. Ahora tenemos reunión táctica, comemos juntos. Estaremos juntos un rato más y después nos veremos por la mañana. Espi, Cucurella y yo dormimos aquí. El resto va a casa», comentó.

Mourinho se deshizo en elogios hacia Bellingham y también hacia todo el equipo: «Es único. Superimportante para el equipo. Tiene talentos diferentes: físico, mental, táctico, recuperación, su capacidad goleadora, su juego por arriba. Es impresionante. Me gusta mucho hablar de Kylian, Vini, Jude. Entiendo las preguntas. Pero estoy muy contento con todos. Como ya dije, aquí solo tenemos grandes jugadores y grandes jugadores. El equipo tiene que funcionar como un equipo. El madridismo va al Bernabéu para ver a esta gente diferencial, pero va a ver un equipo jugar como equipo, sufrir como equipo, tener dificultades como equipo, machacar como equipo. Yo soy el entrenador de ese equipo y me gustan mucho los jugadores que tengo».

Por otro lado, habló del Balón de Oro y las opciones que puede tener Mbappé: «Es muy bonita individualmente. Entras en la historia individual de un determinado jugador. Esta docena de jugadores de un nivel muy, muy alto, de los cuales tenemos tres o cuatro. Es normal que exista esto como ambición. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser de esos jugadores que cuando se retiran, echamos de menos para la eternidad. Echo de menos a Maradona, Nazario, Messi, Zizou, Matthaus… No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. Si quieres premiar la Champions, da el Balón de Oro a Luis Enrique. A España, seguro que De la Fuente lo merece. Esto es el gran homenaje. Otra cosa es el mejor del mundo, no tiene que ser del PSG ni de España. Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están, aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano. El Balón de Oro tiene política y, si entra la política, no me gusta tanto. Ya sabemos mi concepto de Balón de Oro. No nos lo vamos a inventar en España o el PSG. Ahí, Luis Enrique o De la Fuente. El mejor jugador es otro».

Mourinho habló de Thiago Pitarch: «Arbeloa ha hecho un trabajo fantástico abajo. Arriba, la música es otra y ha tenido una situación que no ha sido fácil. Ha sido un trabajo fantástico con los jugadores. No hay un jugador del Castilla que no me guste. Thiago ha demostrado que ya no puede jugar para la división del Castilla. Me gusta mucho. Entra en este grupo de 21 jugadores. Tenemos a Arribas, Ciria, Cestero, dos porteros en banquillo porque no tenemos mucha gente. Cuando esté bien, será parte del grupo y tendrá minutos. Le digo que sus músculos de las piernas son iguales que los míos y tiene que meter un par de kilos con trabajo».

«Cuando tienes jugadores de una calidad increíble, hacen que el entrenador parezca un fenómeno. Hacen cosas que salen del trabajo del día a día. Trabajamos la defensa y el ataque. Hoy, los 45 minutos del trabajo eran organización ofensiva. Trabajamos dibujos tácticos, movimientos. A la hora de la dificultad, ellos ganan los partidos. Hay que dar espacio a su creatividad y dar espacio a su capacidad de decidir cosas. Hay que tener organización. Estamos creciendo en eso», comentó sobre el ataque.

También comentó el cercano regreso de Endrick: «Es el que está más cerca de volver. No quiero arriesgarme con Betis. Al decírtelo. Puede llegar al Betis o al primer partido de Champions. Los otros procesos son más complicados. Con Tchouaméni hay que controlar emociones. No quiero que entre, salga, entre, salga. No quiero iniciar la temporada en agosto con una situación como esta. Espero tener a Tchouaméni bien y prefiero esperar un poco».

Mourinho analizó la situación de los internacionales en el siguiente parón, que será de tres semanas: «Los partidos de selecciones me preocupan. Es mucho tiempo. Los jugadores que van con la selección a jugar me preocupan menos que los que van seleccionados sin jugar. Esos me preocupan muchísimo. Mi relación con Carlo hace que esté al corriente de la situación, cambiaremos datos. Con Carlo no será un problema. Con otros con quienes no existe esta confianza, tener jugadores fuera tres semanas es muy complicado. Vamos a tener confianza en la profesionalidad de esos entrenadores. En el respeto que tengan en los jugadores y los clubes. No quiero dramatizar. Muchas veces hay lesiones con la selección y luego, cuando vuelven al club. Pierden el equilibrio del trabajo que hacían y, a las semanas, llega la lesión. Es lo que es y no hay nada que hacer».

El portugués mostró su admiración hacia Ancelotti: «Ancelotti es un grande en todo. No tiene un punto débil. Es un grandísimo a todos los niveles. No siento que nada sea difícil. Lo veo natural. Los problemas son algo natural. No hemos tenido el primer problema, pero va a llegar. Sea táctico, sea de gestión de grupo, es normal que pueda pasar. Se tiene que ver con naturalidad y gestionarlo con naturalidad».

«Si mañana vamos al partido y hasta una hora y media antes, el adversario no sabe nuestro equipo, yo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, no es dramático. La cosa que preocupa es que cuando tú haces muchos cambios estructurales. Jugamos con tres centrales, con Espi y Kylian juntos. Si hacemos algo que está fuera de lo que el míster del Málaga pueda pensar, ahí sí. Pero la diferencia entre Carreras y Cucurella, no es dramática. El feeling positivo de que no salga es que nadie ha hablado. Ni los jugadores, ni los utilleros, ni los médicos… Pero sí sale, no es dramático», finalizó.