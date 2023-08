Mourinho: «Como madridista espero que Ancelotti siga mucho tiempo»

José Mourinho habló largo y tendido en una entrevista a menos de dos semanas de que se reanude el fútbol en Italia. El técnico portugués trató diversos temas como su estatus actual, al igual que el del Real Madrid, equipo al que entrenó durante tres temporadas. Además, alabó la figura de Carlo Ancelotti, quien ocupa actualmente ese puesto, del que deja claro que es uno de sus mayores referentes en cuanto a los banquillos se refiere.

Entre otras preguntas que se le formularon, una de ellas tenía que ver con su capacidad para dirigir grandes vestuarios a día de hoy, una cuestión a la que respondió que está «mejor que nunca». Pero, la pregunta del millón fue resuelta con inteligencia por Mourinho, al ser preguntado por una hipotética destitución de Ancelotti este año. «Te digo, como ancelottiano y madridista, que espero que siga en el Real mucho tiempo», sentenció el portugués.

«Me encantan los entrenadores de carrera, yo mismo lo soy. Si me dicen que este tío es grande, digo ‘ya veremos, esperemos, esperemos que llegue a ser grande’. Pero que no me digan que alguien que lleva dos años entrenando o alguien que además ha ganado algo en Primera División es bueno, porque para mí ser grande es tener una carrera y muchos títulos, no es entrenar un año o dos y luego desaparecer», prosiguió Mourinho.

Por último, habló sobre su pasado madridista y, especialmente, sobre las horas que le dedicaba al tema táctico con semejantes jugadores que tenía a su disposición. «El equipo en el que menos trabajé tácticamente fue el Real Madrid: 100 puntos, 34 victorias, 2 empates y 2 derrotas, 121 goles a favor y más de 88 de diferencia de goles. Di María, Higuaín, Benzema, Ronaldo, Xabi Alonso, Modric, Özil. Trabajé la disciplina y los principios de juego. Donde más presioné tácticamente fue con el Oporto y la Roma», concluyó en una entrevista concedida al Corriere della Sera.