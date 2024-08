El motivo por el que no hay prórroga en el Real Madrid-Atalanta de Supercopa de Europa

Real Madrid y Atalanta se miden en Varsovia para la disputa del primer título europeo de la temporada 24/25. La Supercopa de Europa se decide entre el campeón de la Champions League y el ganador de la Europa League. Un duelo en el que ambos equipos disputan su primer duelo oficial de la temporada y será sin prórroga si al terminar los 90 minutos continúan empatados.

La final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atalanta no tendrá prórroga. Será la segunda edición en la historia de este trofeo que se disputará de esta manera. En caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios más descuento, el partido se decidirá en la tanda de penaltis.

La primera vez que la Supercopa de Europa se disputó sin prórroga fue el año pasado en Atenas en la final que disputaron Manchester City y Sevilla. Los ingleses y los españoles empataron a uno tras los 90 minutos y se jugaron el título en la tanda de penaltis directamente. Los citizen se llevaron su primer entorchado en el lanzamiento desde los once metros.

El motivo por el que no hay prórroga en la final de la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y la Atalanta es muy claro. El calendario para los futbolistas está muy cargado y la UEFA sabe a la perfección que a estas alturas de la temporada, en agosto y sin empezar las ligas domésticas todavía, no puedes meterle a los clubes una prórroga que aumente el desgaste de los jugadores. El conjunto blanco, por ejemplo, disputará su primera jornada de la Liga EA Sports el próximo domingo contra el Mallorca.

Por este motivo, la UEFA decidió la pasada temporada que la final de la Supercopa de Europa entre el Manchester City y el Sevilla se disputaría sin prórroga. Este año ha mantenido esta decisión y la final entre Real Madrid y Atalanta tampoco tendrá tiempo extra. Pase lo que pase en el partido, disputado en Varsovia, no tendrá prórroga. Si empatan tras los 90 minutos habrá penaltis.

La Supercopa de Europa se juega sin prórroga

Otro título que también se disputa sin prórroga es la Community Shield en Inglaterra. Es el primer trofeo que se juega en el país británico cada temporada y desde hace varias temporadas ya se decidió que se disputara sin tiempo extra. Este año la disputaron Manchester City y Manchester United, y tras 90 minutos en Wembley, el partido terminó en empate. No hubo prórroga y en la tanda de penaltis ganaron los de Pep Guardiola.

El Real Madrid comenzó de manera oficial su temporada más exigente. La más loca de su centenaria y brillante historia. La primera en la que aspiran, nada más y nada menos y en estos momentos, ya que nada es seguro, a siete títulos. De momento, si nadie dice lo contrario, son siete, pero habrá que ver que termina pasando con la última idea de la FIFA de crear un Mundial de Clubes de 32 equipos. A 10 meses de su supuesto despegue en Estados Unidos, no se conocen sedes, no hay patrocinadores ni televisión que lo haya comprado. Pero bueno, como de momento sigue en pie, los hombres de Carlo Ancelotti aspiran a lo que nadie ha hecho nunca y se enfrentan a un calendario que «no tiene sentido».

«No tiene ningún tipo de sentido, me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente. Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y el máximo rendimiento con tantos viajes, la Intercontinental, un Supermundial de Clubes que cuando acaba la temporada te aleja un mes de casa cruzando un continente y con fechas FIFA de por medio. Si llegásemos a todo, es imposible rendir en 72 partidos. Los estamentos oportunos deberían analizar esto. Los partidos bajan de nivel y los que lo sufrimos somos nosotros y nuestras familias», aseguraba Dani Carvajal en la rueda de prensa previa al duelo contra la Atalanta.