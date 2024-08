El SOS del Real Madrid por un calendario «que no tiene sentido»

El Real Madrid empezará de manera oficial este miércoles su temporada más exigente. La más loca de su centenaria y brillante historia. La primera en la que aspiran, nada más y nada menos y en estos momentos, ya que nada es seguro, a siete títulos. De momento, si nadie dice lo contrario, son siete, pero habrá que ver que termina pasando con la última idea de la FIFA de crear un Mundial de Clubes de 32 equipos. A 10 meses de su supuesto despegue en Estados Unidos, no se conocen sedes, no hay patrocinadores ni televisión que lo haya comprado. Pero bueno, como de momento sigue en pie, los hombres de Carlo Ancelotti aspiran a lo que nadie ha hecho nunca y se enfrentan a un calendario que «no tiene sentido».

«No tiene ningún tipo de sentido, me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente. Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y el máximo rendimiento con tantos viajes, la Intercontinental, un Supermundial de Clubes que cuando acaba la temporada te aleja un mes de casa cruzando un continente y con fechas FIFA de por medio. Si llegásemos a todo, es imposible rendir en 72 partidos. Los estamentos oportunos deberían analizar esto. Los partidos bajan de nivel y los que lo sufrimos somos nosotros y nuestras familias», aseguraba Dani Carvajal en la rueda de prensa previa al duelo contra la Atalanta.

En el mejor de los casos, alcanzando todas las finales y clasificándose a los octavos de final de la Champions por la vía rápida, el Real Madrid jugará nada más y nada menos que 70 partidos en un calendario apretadísimo. Se pueden sumar dos más si los blancos no quedan entre los ocho primeros en la liga de la nueva Copa de Europa, lo que les obligaría a jugar un playoff previo que comprimiría más un calendario frenético que pone en riesgo la salud de los grandes protagonistas de este negocio llamado fútbol, que no son otros que los deportistas.

El calendario es tan exigente y apretado que en el mes de enero habrá fútbol todos los días. El mes más complicado para el Real Madrid, ya que puede jugar hasta nueve partidos si alcanza los octavos de final de la Copa del Rey y si vence al Mallorca en las semifinales de la Supercopa de Europa que se celebrará en Arabia Saudí entre el 8 y el 12 de enero.

Por todo esto, Dani Carvajal no dudó en alzar la voz asegurando que el calendario es una locura sin sentido que afecta a la calidad de los partidos, a la salud de los futbolistas y también a la vida personal de estos. Una opinión que respalda al cien por cien el Real Madrid, aunque también hay otra realidad. Y es que, hay quien considera que los más indicados para cambiar esto son los propios jugadores.

Poco movimiento de los jugadores

Los futbolistas son los que más fuerza tienen para cambiar un calendario que cada día le exprime más. Si ellos se plantan, se acabó el negocio. No obstante, por el momento, lejos de unirse, sólo se quejan públicamente mientras que siguen jugando todos y cada una de las competiciones.

El Real Madrid hace frente a un calendario con siete competiciones -Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Supercopa de España, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental-. Esto podría sumar 70 o 72 partidos a nivel de clubes, pero es que además un jugador internacional del club blanco, como es el ejemplo de Carvajal, también aspira a jugar 10 partidos con, en este caso, España. Es decir, que la cifra de encuentros se puede disparar por encima de los 80 partidos. Una absoluta barbaridad a la que alguien debe poner coto, pero para la que de momento sólo hay quejas y poco movimiento.