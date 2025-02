La millonada que puede dejar Kubo en el Real Madrid si sale rumbo a la Premier

Takefusa Kubo se ha convertido en una de las sensaciones de la Real Sociedad. Su éxito no solo beneficia al club vasco, sino que también representa una potencial fuente de ingresos para el Real Madrid. El camino del japonés en el equipo txuri urdin está todo trazado. En febrero del año pasado, el nipón renovó hasta 2029. La entidad de Chamartín sigue teniendo el 50% de una plusvalía en caso de que Take salga traspasado.

‘Ex canterano’ del Barcelona, Take se unió al Real Madrid en 2019, generando gran expectación como una de las promesas más brillantes del fútbol asiático. A pesar de su talento, Kubo nunca llegó a debutar oficialmente con el primer equipo, lo que llevó a una serie de cesiones a otros clubes de la Liga como Mallorca, Villarreal y Getafe hasta tomar la decisión de venderlo en julio de 2022.

Aterrizó en la Real Sociedad por 6,5 millones de euros. Esta transferencia, que a primera vista podría parecer modesta, esconde una cláusula que podría resultar muy lucrativa para el club blanco. El Real Madrid, demostrando su visión a largo plazo y su astucia en los negocios con sus ‘canteranos’, incluyó en el acuerdo de venta una cláusula que le otorga el derecho a recibir el 50% de cualquier plusvalía generada por una futura venta de Kubo.

Kubo no se libró de la política del Real Madrid

Si Kubo fuera vendido por su cláusula de rescisión actual de 60 millones de euros, el Real Madrid recibiría la mitad de esa cantidad, es decir, 30 millones. Considerando que lo vendieron originalmente por 6,5 millones, esto representaría un beneficio neto de 23,5 millones para el club blanco, sin que el jugador haya vestido la camiseta del primer equipo.

El Real Madrid tiene varias opciones de cara al futuro en relación con Kubo. Pueden simplemente esperar y beneficiarse de una venta futura, aprovechando la cláusula del 50% de la plusvalía. Otra posibilidad es que la entidad de Chamartín decida ejercer su derecho de recompra por 30 millones, que corresponde a la mitad de la cláusula de rescisión actual.

Esta opción podría ser atractiva si el club considera que Kubo ha alcanzado el nivel necesario para formar parte de su plantilla. Además, los blancos tienen la opción de igualar cualquier oferta salarial que Take reciba de otros clubes, lo que les da una ventaja adicional en caso de que decidan recuperarlo.

La situación de Kubo también refleja una tendencia más amplia en la estrategia de fichajes del Real Madrid. El club ha demostrado en los últimos años una habilidad particular para identificar jóvenes talentos, invertir en ellos y, en algunos casos, beneficiarse de su desarrollo incluso cuando no forman parte directa de la plantilla. Este enfoque no solo ayuda a mantener una posición financiera sólida, sino que también permite al club tener opciones flexibles en el mercado de fichajes.

Kubo muestra todo su potencial en San Sebastián

Desde su llegada a San Sebastián, Kubo ha demostrado su valía de manera contundente. Se ha convertido en una pieza clave del equipo de Imanol Alguacil. Su habilidad para el regate, su visión de juego y su capacidad para marcar goles fascinan. En total, el japonés recopila ya 121 partidos con la camiseta txuri urdin para 23 zarpazos y 17 asistencias.

El éxito de Kubo en Anoeta no ha pasado desapercibido para otros clubes europeos. Varios equipos, sobre todo en la Premier League, están siguiendo de cerca su evolución y estarían dispuestos a hacer ofertas para hacerse con él. De hecho, el nipón no estuvo lejos de irse del País Vasco en enero.