Militao, ‘fichaje’ contra el Bayern

El Real Madrid no podrá contar con Dani Carvajal para la ida de las semifinales de la Champions. El lateral derecho no estará en Múnich, donde los blancos disputarán el primer capítulo del que sí es el gran clásico continental. Pero no todo son malas noticias para los hombres de Ancelotti en defensa, ya que para esta eliminatoria esperan poder contar con Militao.

La idea es que es Militao siga sumando minutos tanto ante el Barcelona como frente a la Real Sociedad, los que serán los dos próximos rivales del Real Madrid en la Liga y los dos conjuntos previos a verse las caras con el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales de la Champions. Si el brasileño, que jugó minutos de calidad frente al Manchester City, sigue adquiriendo ritmo competitivo, podría incluso ser titular contra los de Baviera.

La idea es que Militao sea ya uno más con todas las consecuencias ante el Bayern. Es posible que no juegue en la ida de titular, pero sí debería llegar a un gran nivel en el encuentro de vuelta contra los alemanes. El plan es que vaya subiendo su presencia en los partidos semana tras semana.

Y es que, tal y como reconocen en el Real Madrid, Militao tiene el alta médica, ya que está totalmente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió frente al Athletic en la primera jornada de Liga, pero muy distinto es que tenga el alta competitiva. Para ello, deberá seguir sumando minutos partido tras partido.

El esfuerzo del Real Madrid con Militao

Los servicios médicos del Real Madrid siempre han estimado que Militao iba a estar entre siete y ocho meses de baja y siempre dejaron claro que «no se pueden adelantar estos plazos». No se podía y, si se intenta, era una auténtica temeridad. Por lo tanto, esperaban que para finales del mes de marzo o principios del mes de abril ya tuviese el alta médica, tal y como se ha confirmado. Los plazos se han cumplido a la perfección.

Durante todo este tiempo, lo más importante para Militao era recuperar el tono físico y adquirir el nivel competitivo tras superar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Lo primero ya lo ha conseguido, mientras que lo segundo sólo es una cuestión de tiempo.

Lo más importante para el Real Madrid es que ganará un nuevo efectivo para la causa. Nadie dice que vaya a ser titular, más si cabe tras ver el excelente rendimiento de Nacho en el centro de la defensa contra el City y teniendo en cuenta que Lucas Vázquez es el elegido para ocupar el carril derecho, pero lo que es seguro es que Ancelotti podrá contar con él.

El gran partido de Nacho

Nacho Fernández fue titular en la vuelta de los cuartos de final de la Champions y cumplió con creces. ¿Alguien lo dudaba? Alguno lo haría, pero Ancelotti tenía claro que iba a cumplir y lo hizo con creces, controlando a la perfección al mismísimo Haaland. El capitán le controló durante los 90 minutos que estuvo en el césped y no le permitió tener ni la más mínima ocasión.

Y es que, Haaland volvió a estrellarse con el Real Madrid. Esta vez su peor pesadilla no fue Rüdiger, al que trató de evitar durante casi todo el partido, sino Nacho, pero el rendimiento del noruego fue el mismo de siempre contra los blancos, el que puede ser, posiblemente, el único equipo que se ha librado de recibir gol del nórdico tras cuatro partidos. La guinda la puso con el penalti que lanzó, el cuarto, que acercó un poquito más a los blancos a semifinales.

Lucas apunta a titular

No obstante, Lucas Vázquez es el que más opciones tiene de ser titular contra el Bayern de Múnich en el Allianz Arena. Para Ancelotti, el gallego es un jugador de fiar y el suplente de Carvajal siempre que el de Leganés, como sucederá en el encuentro de ida, no esté disponible.