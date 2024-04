Mendy sí sabe ganar en el Etihad

El Real Madrid busca lo imposible en el Etihad Stadium. Lo imposible para los blancos y para los últimos 30 equipos que han pasado por la casa del Manchester City sin haber podido ganar. Sólo dos tuvieron la fortuna de empatar desde septiembre de 2018. Estos clubes fueron el Shakhtar Donetsk en la fase de grupos de la 2019-2020 y el Sporting de Portugal en los octavos de final de la 2021-2022. De poco le sirvió a los lusos, ya que cayeron eliminados tras perder 0-5 en la ida.

El Manchester City no pierde en su casa desde el 19 de septiembre de 2018 contra el Olympique de Lyon. Aquella noche, todavía calurosa en la que se daba el pistoletazo de salida a una nueva edición de la fase final de la Champions, los franceses asaltaron el Etihad con goles de Cornet y Fekir. Bernardo Silva redujo distancias en la segunda mitad, pero fue insuficiente. El conjunto de Pep Guardiola sucumbió ante los franceses y, en el equipo rival, estaba un jugador que también formará de inicio en esta vuelta de los cuartos de final de la Champions.

Ferland Mendy fue titular aquella noche en el Etihad Stadium. Ese fue el inicio de la que sería su última temporada como jugador del Olympique de Lyon, ya que ese verano el Real Madrid llamó a su puerta para hacerse con sus servicios. Ahora, casi seis años después, el francés tratará de formar parte de otro equipo que ponga punto final a una racha impresionante de los ingleses en su casa.

Mendy es una pieza fundamental en la defensa de Carlo Ancelotti. El francés se perdió el duelo de la pasada temporada por lesión y los blancos le echaron mucho de menos. De hecho, hace dos años, fue determinante en el Etihad al dar una asistencia a Benzema y en la vuelta en el Bernabéu, salvando un gol casi cantado sobre la línea.

El futuro incierto de Mendy

La situación de Mendy en el Real Madrid sigue siendo complicada. El francés es un jugador muy importante para Carlo Ancelotti, sólo hay que ver los números, mientras que en el club siguen sin ponerle encima de la mesa una oferta de renovación. El francés no se quiere mover y acaba contrato en 2025, por lo que la entidad madridista deberá tomar decisiones y, en estos momentos, no se plantean que extenderle el contrato.

Para Ancelotti, Mendy es un jugador clave en la defensa madridista. Los números dicen que con el francés en el costado izquierdo el poderío defensivo de los blancos crece notablemente. Por ello, para el italiano, el galo es un jugador muy importante con el que quiere seguir contando, aunque sabe perfectamente cual es la situación que está viviendo.

Ancelotti respalda siempre que puede a Mendy. En Riad, antes de la final de la Supercopa de España que midió a los blancos con el Barcelona, fue claro: «Es el mejor lateral izquierdo del mundo a nivel defensivo. Arriba puede mejorar y a veces aparece como el partido ante el Atlético». Si por el italiano fuese, continuaría, aunque también es plenamente consciente que la llegada de Davies cambiaría su rol.

Por otro lado, Mendy quiere seguir en el Real Madrid. No está dispuesto a salir, a pesar de llevar varios mercados en venta. El francés está encantado en el club blanco y a sus 28 años no vería con malos ojos renovar, aunque por el momento no le ha llegado ninguna opción para hacerlo y parece complicado que le vaya a llegar.

Y por otro, el último, pero no el menos importante, el Real Madrid tiene claro que el escenario ideal sería que Mendy saliese vendido este verano, un año antes de que finalizar su contrato. El curso pasado ya tuvo el cartel de transferible, pero no llegó ninguna oferta por él. La temporada anterior, llena de lesiones, no invitó a ningún club a lanzarse a por su fichaje.

No obstante, el plan se mantiene y en el próximo mercado veraniego tratarán de que Mendy salga por un precio no demasiado elevado, pero que sí pueda servir para lanzarse a por el fichaje de Alphonso Davies. El problema para los blancos es que el francés no se quiere mover.