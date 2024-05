Mendy logra lo imposible con el Real Madrid y la selección francesa

Ferland Mendy ha logrado lo imposible en el Real Madrid. El lateral francés se ha ganado la confianza del club blanco a base de grandes actuaciones esta temporada. También ha vuelto a ir convocado con la selección francesa y disputará por primera vez en su carrera deportiva un gran torneo con su país como será la Eurocopa 2024 de este verano en Alemania.

La temporada de Mendy en el Real Madrid está siendo brillante. Con el francés sobre el campo, el cuadro madridista ya ha levantado la Supercopa de España en Arabia venciendo durante el torneo a Atlético de Madrid y Barcelona y también ha conquistado su Liga número 36.

Un campeonato doméstico donde los blancos son el equipo menos goleado, solamente han perdido un partido en toda la temporada y han cuajado un récord histórico de 20 porterías a cero hasta el momento en 36 jornadas. Para conseguir estos números, Mendy ha sido uno de los grandes culpables sobre el campo. Un defensa de hierro.

Mendy ha disputado esta temporada 35 partidos con más de 2.600 minutos acumulados en sus piernas. Ha marcado un gol y se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti. Es titular indiscutible para el técnico italiano y el próximo 1 de junio será titular en Londres en busca de su segunda Copa de Europa con la camiseta del Real Madrid.

Mendy se gana la confianza del club

A sus 28 años, Mendy suma en esta temporada su quinta temporada en el Real Madrid. Llegó al club blanco en 2019 y a día de hoy está consolidado como uno de los mejores laterales izquierdo del mundo. Su gran temporada en Liga y Champions le sitúa sin duda en lo más alto del podio dentro de su demarcación.

El contrato de Ferland Mendy con el Real Madrid termina en 2025. El defensa galo se ha ganado la confianza del club a base de sobresalientes actuaciones. La situación con Davies se ha enfriado más que nunca, y desde Alemania apuntan a que el defensa canadiense se quiere quedar en el Bayern de Múnich tras los últimos acontecimientos. Esta nueva situación, ganada a pulso por el francés sobre el campo, le abriría las puertas a una posible renovación.

«Hay un jugador del Real Madrid al que no le prestamos mucha atención, pero siempre cumple y es Mendy. Queda libre en el año 2025 y el Real Madrid le quiere renovar y si no, traspasarlo este verano porque saben que el PSG le ha hecho una oferta para que se vaya libre cuando expire su contrato. Si él se niega a la renovación lo que quieren es venderle», aseguró Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.

Por eso, el Real Madrid va a poner sobre la mesa a Mendy una oferta de renovación por tres temporadas, incluida la mejora de sueldo que lleva reclamando desde que cumplió su primera temporada en el equipo a las órdenes entonces de Zidane.

Mendy también se gana a Deschamps

«¿Ferland Mendy? No es una cuestión de que me guste o no, como he oído en el pasado. Convoco jugadores por el bien de la selección francesa. En este caso, por lo que está logrando con el Real Madrid después de muchas lesiones. Ha evolucionado en su juego. Al tener a Bellingham, Rodrygo, Vinicius se solapa mucho menos y ha ganado en eficacia defensiva, que no era su punto fuerte, y es capaz de proyectarse. Puede jugar en la izquierda o en la derecha», afirmó Deschamps después de convocar al defensa galo para la Eurocopa 2024.

De esta manera, Ferland Mendy jugará con la selección francesa su primer gran torneo. Por diferentes circunstancias de lesiones y falta de confianza, el jugador del Real Madrid no había tenido la oportunidad de acudir antes a una gran cita con su país. Solamente ha jugado nueve partidos con su selección.

Los méritos de Mendy son indiscutibles esta temporada. A diferencias de otras campañas, el dolor de cabeza con sus continuas lesiones ha sido paliado y ha mostrado una regularidad impecable. Sus números así lo reflejan. Para Ancelotti es intocable y su defensa desde el lateral ha mejorado al equipo en su conjunto. Una plantilla que puede salir campeona de Europa por decimoquinta vez el próximo 1 de junio en Wembley.

Además, existe otro dato asombroso cuando hablamos de la figura de Ferland Mendy. El defensa francés es el cuarto jugador en la historia del Real Madrid con más partidos consecutivos sin conocer la derrota en Liga en el Santiago Bernabéu. El lateral izquierdo galo acumula ya 39 encuentros sin perder en Liga en el coliseo blanco con 29 victorias y 10 derrotas. Unos números impresionantes que garantizan que si Mendy está en el campo, el cuadro madridista no pierde en casa. Por delante suya está Pedro Casado con 41 encuentros sin perder, García Hernández con 47 y Ferenc Puskás con 92.