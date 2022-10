El vestuario del Real Madrid no escondía su malestar tras el duelo que enfrentó a los blancos con el Girona. Lo que había sucedido minutos antes en el verde del estadio Santiago Bernabéu era para poner el grito en el cielo. Mario Melero López se había “inventado”, tal y como dijo Ancelotti, un penalti por mano de Marco Asensio que costó dos puntos a los blancos. Si bien es cierto que en el momento en el que se produjo la acción no señaló nada, cuando Iglesias Villanueva, el mismo que no vio roja en una entrada dura de Marcos Alonso sobre Marcos André, le advirtió de que el balear podría haber golpeado la pelota con la mano y le instó a verla en el VAR, no dudó en dirigirse al punto de penalti para asombro de los blancos.

Obviamente, cuando el partido finalizó, el malestar tanto en la cúpula como en el vestuario madridista era claro. Pocas veces se escucha a Carlo Ancelotti o a Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, hablar tan claro de un árbitro. En esta ocasión, ambos quisieron hacer público su enfado e indignación ante los periodistas por lo sucedido. Pero, lo que es posiblemente más grave, es que esto no ha sorprendido dentro de la caseta.

Los jugadores del Real Madrid no tienen buen feeling con Mario Melero López. Los blancos sienten que siempre que tiene que tomar una decisión va en su contra. Es uno de esos árbitros que cuando le toca pitar a los madridistas, desde la caseta no se recibe con gusto. La plantilla es plenamente consciente de que todos los colegiados aciertan y fallan, pero con el malagueño la sensación es que nunca hay buena sintonía y con el que suelen salir perjudicados.

«Todo OK, José Luis»

Melero López, el único árbitro que ha expulsado a Toni Kroos en toda su carrera, es historia del fútbol español por una frase: “Todo OK, José Luis”. Ocurrió durante la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad del 6 de enero de 2019 en el Santiago Bernabéu. El encuentro estaba dirigido por Munuera Montero, que contaba con la ayuda del malagueño desde la sala VOR.

El partido fue muy complicado y el arbitraje siempre perjudicó a los blancos. En el minuto 3, Munuera señaló un penalti muy dudoso de Casemiro sobre Mikel Merino. El mediocentro navarro también fue protagonista en la acción que provocó la rigurosa segunda tarjeta a Lucas Vázquez, que fue muy protestada por el Real Madrid. En ninguna de las acciones intervino el VAR de Melero López, entendiendo que no eran errores claros y manifiestos.

Aunque la gran polémica llegó minutos después de la expulsión de Lucas Vázquez, cuando Vinicius se plantó en el área y vio cómo Rulli, portero por aquel entonces de la Real Sociedad, le arrollaba con la mano. En directo, Munuera Montero entendió que el meta argentino tocaba balón y desde el VAR, a pesar de que las imágenes dejaban clara la infracción, Melero López entonaba el ya clásico «todo OK, José Luis».