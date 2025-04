Los mejores memes del Real Madrid-Arsenal: no hablan de otra cosa que de remontada

Las redes sociales han vivido el mismo proceso que el madridismo en general en los últimos siete días. En primer lugar, se llenaron de resignación con memes de todo tipo tras la dura derrota del Real Madrid el pasado martes en el Emirates de Londres contra el Arsenal (3-0). Pero a medida que ha ido pasando la semana el optimismo con la remontada se instaló en el madridismo, que ya no confía en otra cosa que no sea darle la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final de Champions.

Memes hay de todos los estilos, aunque todos van en la misma dirección. Y es que la cabeza de los aficionados blancos no cabe otra cosa que no sea otra remontada histórica como las de la Champions de 2022. Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City… y con suerte este 16 de abril de 2025 el Arsenal será la nueva víctima del Real Madrid.

En noches como esta las individualidades son lo de menos, aunque toda la afición anhelaba que llegase la hora en la que el Real Madrid anunciase el once de Carlo Ancelotti. Su equipo necesita que ocurra algo extraordinario y eso pasa porque el partido no siga el guion racional y viva en un ida y vuelta en el que el cuadro madridista esté más cómodo, con jugadores peligrosos al espacio como Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Rodrygo Goes, desaparecidos en Londres.

También puede ser importante un Dani Ceballos que tendrá protagonismo después de dos meses lesionado, los dos peores meses en lo que a fútbol se refiere de los blancos, que recuperan su timón. En Vitoria, el vigente campeón de Liga y Champions sacó un valioso triunfo (0-1) con gol de Eduardo Camavinga, baja por sanción ante el Arsenal, pese a la expulsión de Mbappé por una dura entrada.

