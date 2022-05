Mbappé vetó el fichaje de Haaland por el Madrid

Kylian Mbappé llegará al Real Madrid con la vitola de estrella absoluta del mercado de fichajes y el trono de rey del madridismo compartido con leyendas como Karim Benzema y Luka Modric. Sin embargo, el astro francés no estaba demasiado por la labor de dividir los focos con un Erling Haaland sobre el que tiene gran estima futbolística y precisamente por ello creía que podía separarle algo de los focos en su primer año en el Santiago Bernabéu.

Por ello, Mbappé solicitó al Real Madrid que no hiciera un esfuerzo extra por firmar a Haaland, dando a entender que con Vinicius, Benzema y el propio jugador francés era más que suficiente para que los blancos contaran con la mejor delantera del planeta, sin necesidad de hacer hueco a una cuarta estrella de la talla del noruego.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, explicó la situación en exclusiva en El Chiringuito de Jugones. «Me cuentan que Mbappé dijo que si iba al Real Madrid no quería competencia. Desde el punto de vista mediático el PSG se centraba en otros jugadores y parecía que Mbappé no existía con Neymar y Messi. Eso le ha pesado y la condición que puso al Real Madrid es que quiere ser la estrella, el jugador franquicia y no tener a nadie a su alrededor que le haga competencia. Mbappé ha vetado, más o menos, a Haaland», añadió.

«El Madrid tenía que elegir. El Real Madrid tenía potencia para fichar a los dos pero la prioridad era Mbappé porque eran negociaciones que se iniciaron la pasada temporada y estuvo a punto de culminarse en agosto. Mbappé no quiere a nadie que le haga competencia a su alrededor, como hizo Cristiano en su día. Benzema hasta que se va Cristiano no es el de hoy. Bale tampoco era una estrella como Cristiano, que ya era Balón de Oro cuando llegó al Real Madrid», terminó de explicar el periodista.

En el Real Madrid, donde no había dudas sobre la calidad de Haaland pero sí sobre su encaje deportivo y económico y sobre su estado físico, acabaron desestimando la contratación toda vez que el Manchester City, destino ya oficial de Erling, echó el resto con una gran oferta para el jugador y su entorno, así como las llaves del proyecto deportivo como gran estrella de este.

Mbappé llegará al Real Madrid como principal estrella y sin que esta vitola esté mínimamente cuestionada. Vinicius es aún un futbolista de un escalón inferior al del galo, considerado como el mejor del mundo junto a un Karim Benzema con el que también compartirá hueco, aunque en su caso con una relación personal inmejorable y la tranquilidad de pertenecer a dos generaciones diferentes, con el ‘9’ ya en el último tramo de su carrera pese a sus sobresalientes actuaciones en los últimos meses.