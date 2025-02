Mbappé se siente cómodo con la presión en el Real Madrid: «La necesito para hacerlo bien»

Kylian Mbappé atraviesa por su mejor momento desde que aterrizó en el Real Madrid este verano. El delantero francés ya ha terminado su proceso de adaptación y se encuentra en un estado de forma espectacular. Tanto es así que se ha convertido en la principal referencia ofensiva de los de Carlo Ancelotti, y reconoce que le gusta sentir la presión y la necesita para jugar bien.

Desde que llegó al Real Madrid, Mbappé tenía la presión de rendir a un alto nivel debido a su condición de crack mundial. Sus primeros meses no fueron como se esperaba y empezaron a caer algunas críticas. En San Mamés tocó fondo y desde ahí fue para arriba. El futbolista francés reconoció en el documental ‘Real Madrid, cómo no te voy a querer’ de Prime Video que no es fácil jugar en el Real Madrid por la presión y la exigencia que hay en el club.

«Es fácil decir que tienes el sueño de jugar en el Real Madrid, pero al final hay jugadores que con la presión no disfrutan», señaló el delantero madridista en el documental producido por Wakai. Tras varios intentos de fichar a Kylian por parte del Real Madrid, finalmente el rey de Europa y uno de los mejores jugadores del mundo han unido sus caminos. Aunque al principio le costó, finalmente el francés ha sacado a relucir todo su talento para liderar al equipo de Carlo Ancelotti.

Mbappé dijo que a él no le afecta la presión de manera negativa, al contrario, a él le gusta sentir la presión porque la necesita «para hacerlo bien». «Yo disfruto de todo el partido, siento la presión y me gusta eso porque lo necesito para hacerlo bien, jugar bien, hacer un sacrificio para el equipo, para mí, en el entrenamiento, cada día», explicó.

El internacional galo también agradeció a la afición del Real Madrid el cariño y su apoyo desde que llegó al Santiago Bernabéu: «Tengo que sentir esta presión, este amor también porque todo el cariño que me ha dado el madridismo desde el primer día, y antes, fue increíble. Pero esta presión también la necesito para jugar, disfrutar de mi juego y ayudar al equipo como puedo, con mi calidad».

Debut soñado con el Real Madrid

Mbappé llegó al Real Madrid y debutó con un título. El delantero se estrenó frente a la Atalanta en la Supercopa de Europa y lo hizo como titular: «Para mí fue un gran momento, seguro, y espero que vamos a ganar más». Kylian también se estrenó como goleador con la camiseta madridista. Fue en el minuto 68 del partido cuando el ex del PSG puso el 2-0 en el marcador para sentenciar definitivamente la final.

No podía haber tenido mejor debut: gol y primer título con el Real Madrid. Después su rendimiento se diluyó, no terminaba de adaptarse al equipo y le costaba hacer gol. Pero poco a poco ha ido mejorando y tras tocar fondo en San Mamés resurgió para sacar su mejor versión. Mbappé ya es ese jugador diferencial que deslumbró en París.