Kylian Mbappé se encuentra en una muy buena posición ganar la Bota de Oro de la temporada 2024/25. El sprint final que está protagonizando el delantero del Real Madrid le ha asegurado prácticamente el pichichi de la Liga española y ahora quiere poner el lazo al premio que distingue al máximo goleador de todas las ligas europeas.

Curiosamente el francés nunca ha ganado este premio en toda su carrera deportiva terminando dos veces como Bota de Plata o otras dos como Bota de Bronce. El delantero finalizó la pasada campaña como el tercero en la carrera por el premio detrás de Harry Kane y Serhou Guirassy. Este año Kylian se está jugando los cuartos contra Viktor Gyökeres y Mo Salah teniendo prácticamente asegurado el podio final porque los perseguidores se encuentran a una distancia considerable.

El delantero del Sporting lidera la clasificación gracias a los 38 goles que ha anotado esta temporada y que le permiten tener 57 puntos. De no jugar en la liga portuguesa, que tiene un coeficiente por gol de 1,5 puntos, Gyökeres lo tendría hecho, pero sus tantos valen menos que en otras ligas de un mayor nivel como la Premier, la española o la Bundesliga.

El principal hándicap para el delantero sueco es que al Sporting le queda sólo una jornada por disputar de la liga portuguesa por las dos que todavía deben jugarse tanto en Inglaterra como en España. Precisamente, Mo Salah y Mbappé, ambos con 28 goles esta temporada y 56 puntos en su total, cuentan con esta ventaja de aquí al final de la temporada y todo apunta a que se disputarán la Bota de Oro en un mano a mano.

El Liverpool tiene que medirse de aquí al final de temporada al Brighton y al Crystal Palace habiéndose proclamado ya campeones de la Premier League. El Real Madrid, por su parte, tiene pendiente duelos contra el Sevilla y la Real Sociedad de aquí a final de la temporada. Los dos jugadores, a buen seguro, no pensarán en las rotaciones en un premio del que conoceremos el ganador el próximo 25 de mayo.

Un título que no tiene Mbappé

En cualquier caso, será la primera Bota de Oro para cualquiera de los contendientes, puesto que el futbolista egipcio tampoco ha conseguido el premio tras ser Bota de Plata en la temporada 2017/18. Leo Messi fue el que se lo impidió. En el caso de Mbappé, la lista de verdugos es más amplia tras perder ante el argentino en la temporada 2018/19 y también morder el polvo frente a Lewandowski en la temporada 2021/22.

Puede que muchos aficionados consideren la temporada de Mbappé decepcionante por no haber conseguido revalidar el título de la Champions League, pero los números no engañan ni un ápice. Kylian ha batido el récord de tantos anotados por un debutante y que estaba en poder de Iván Zamorano con 36 dianas. En total, el francés suma 40 y seguramente que la cuenta no se quede ahí con tal de ganar su primera Bota de Oro.