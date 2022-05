A Mbappé no le hacía gracia el fichaje de Haaland por el Real Madrid

El futuro de los dos grandes protagonistas del mercado de fichajes parece estar cada vez más claro. Mientras que Kylian Mbappé ha sido cazado en Madrid en una visita con Achraf a la ciudad del equipo cuya camiseta defenderá la próxima temporada, Haaland ha acordado las condiciones para su llegada al Manchester City. Es precisamente uno de los deseos del jugador francés el que ha hecho que el Real Madrid no se haya decidido a ir con todo para cerrar al todavía futbolista del Dortmund.

Y es que a Mbappé no le hacía mucha gracia compartir el cartel de estrella en el Real Madrid con Haaland. El club blanco lo sabía y aunque esa no ha sido la única razón por la que no han podido contratar al noruego sí ha sido una de las razones por las que no se ha pisado el acelerador a fondo cuando las negociaciones se han complicado. Kylian quería ser el gran líder del equipo, lo había avisado y así será.

Salvo giro radical de los acontecimientos Mbappé vestirá de blanco el próximo verano siendo el gran fichaje galáctico del año 2022. El francés formará una delantera espectacular junto con Vinicius y su buen amigo Karim Benzema y en la que la presencia de Haaland suponía también un problema añadido para Ancelotti, ya que encajar a cuatro jugadores de tanto nivel era complicado para el equilibrio del equipo.

A todo ello hay que sumar las altísimas exigencias económicas de Haaland a las que sí ha cedido el Manchester City. Al pago de la cláusula liberatoria del Dortmund (superior a los 75 millones fijados) hay que añadir una prima de fichaje desorbitada y un sueldo que no hubiese encajado dentro de la escala salarial del Real Madrid.

Por ello, el Real Madrid decidió bajarse del barco y aceptar la llegada de Haaland a la Premier League. Según el amigo y portavoz oficioso de la familia, Jan Aage Fjortoft, tantos los blancos como el Bayern de Múnich ya conocen desde la semana pasada la decisión del futbolista.

«Finalmente se tomó una decisión. Erling Haaland jugará para el Manchester City la próxima temporada. El ‘equipo Haaland’ informó al Real Madrid y al Bayern Munich la semana pasada su decisión. En las últimas semanas se han tratado los detalles del contrato», publicó Fjortoft.