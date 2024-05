Mbappé desvela cuándo se anunciará su fichaje por el Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid «es cuestión de días». El mundo del fútbol está expectante por ver cuándo se anuncia la llegada del futbolista francés al conjunto blanco, y el jugador ha anunciado en una entrevista que su nuevo club «será oficial en los próximos días». Tal y como desveló Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el astro francés ya tiene casa en Madrid, por lo que su fichaje está al caer.

Con la final de la Champions a la vuelta de la esquina, desde el Real Madrid no quieren que nada descentre al equipo y por ello no se anunciará nada hasta después del encuentro que se disputa este sábado. Mbappé ya se ha despedido del Paris Saint Germain y de sus compañeros, a la espera de que se anuncie su llegada al vigente campeón de Liga. El deseo del delantero internacional con Francia era ser presentado antes de la Eurocopa, para poder centrarse única y exclusivamente en la competición y evitar las preguntas sobre su futuro.

De momento, ninguna de las dos partes ha comunicado nada, aunque la madre de Kylian Mbappé, Fayza Lamari dio pistas recientemente: «¿Dónde jugará Kylian el año que viene? Yo creo que ya lo sabéis», señaló la madre del futbolista entre risas. Ahora ha sido su hijo quien ha ido más allá y ha desvelado que el anuncio de su próximo club está muy cerca.

«Mi próximo club será oficial pronto, es cuestión de días. Será oficial en los próximos días. Creo que pronto será oficial y solo quiero disfrutar de este tiempo sin club. Tengo mi contrato con el PSG, así que alguien me paga por el momento», anunció el delantero, ya ex del PSG. El jugador está respetando los tiempos marcados por el Real Madrid, que está centrado completamente en la final de Wembley del próximo sábado 1 de junio. Hasta que no pase el encuentro contra el Borussia Dortmund no se producirá ningún anuncio.

Kylian Mbappé, ilusionado con su fichaje

Mbappé señaló que está «muy feliz» y no puede esperar a estar en su «nuevo club». «Quiero ser feliz, voy a dejar mi país por primera vez en mi vida y tengo mucha ilusión. No puedo esperar a estar en mi nuevo club, estoy feliz. Tenemos que esperar sólo unos días», comentó el internacional galo en una entrevista concedida a la CNN. «Quiero ganar trofeos, por supuesto, estar con nuevos compañeros… Pero, como hombre, quiero ser feliz. Quiero que mi familia sea feliz, que disfruten el momento conmigo y disfruten de mi carrera», añadió.

El jugador se despidió del PSG con un nuevo título tras ganar la Copa de Francia la pasada semana. Desde entonces está a la espera de que se haga oficial su fichaje, pero eso no sucederá hasta que no termine la temporada del Real Madrid, es decir, tras la final de la Champions.

Recientemente, se ha pronunciado el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, sobre la posible presentación del jugador parisino con su nuevo club: «No depende de mí. Ellos decidirán cuando llegue el momento de hacerlo oficial. En la medida de lo posible, me adaptaré al equipo y a la selección francesa». Este miércoles han comenzado a llegar los primeros jugadores del combinado francés a la concentración, pero Mbappé tiene permiso para acudir más tarde, ya que jugó la final de la Copa hace una semana.