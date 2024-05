Deschamps se pronuncia sobre la fecha de la presentación de Mbappé con el Real Madrid

Didier Deschamps se ha pronunciado sobre las posibilidades de que Kylian Mbappé sea presentado en los próximos días con el Real Madrid. El seleccionador francés ha hablado en el inicio de la concentración de Francia en Clairefontaine y, como no podía ser de otra manera, las preguntas han girado en torno al futuro de la estrella de su equipo. Se desconoce aún cuándo se hará oficial su fichaje por el conjunto blanco, al igual que su presentación, pero la posibilidad de que se produzca en medio de la preparación para la Eurocopa ha hecho que Deschamps hable sobre ello.

El entrenador ha sido preguntado sobre la posible presentación de Mbappé con el que será su nuevo equipo: «No depende de mí. Ellos decidirán cuando llegue el momento de hacerlo oficial. En la medida de lo posible, me adaptaré al equipo y a la selección francesa».

Con el término de la temporada, son muchas las cábalas que se están haciendo sobre cuándo se producirá el anuncio del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, puesto que hasta el 30 de junio, el PSG está por medio. Además, la cercanía de la Eurocopa hace que sea muy difícil establecer una fecha para ello –y también para la presentación en el Santiago Bernabéu– sin que afecte a la concentración de Francia en Clairefontaine o ya en Alemania.

Al seleccionador también se la ha preguntado sobre el estado de forma del todavía futbolista del PSG. «¿No crees que está en forma?», ha respondido. De forma irónica, ha añadido que «sólo marcó 44 goles a lo largo de la temporada» y que «es cierto que podría haberlo hecho mejor». «Jugó una final de la Copa de Francia, estuvo activo; otros dejaron de jugar antes, o no jugaron en su club», ha contestado.

La mayoría de las preguntas que le han hecho a Deschamps han estado relacionadas con Mbappé y, cómo no, con su futuro. «Está lo que pasa a nivel de clubes, pero el contexto en la selección francesa es diferente. Kylian siempre ha formado parte de un proyecto de equipo», ha comenzado diciendo. Después, ha destacado que pese a las «responsabilidades en su club» las que tiene en la selección son «las mismas, si no más».

Ha seguido refiriéndose al próximo anuncio de su fichaje por el Real Madrid, señalando que entiende que «ocupe mucho espacio en los medios de comunicación» pero que, para el equipo, «es muy importante». «Kylian ocupa mucho espacio cada día y es normal porque es Kylian», ha puntualizado, poniendo en valor la figura de su estrella.

Deschamps habla de Mbappé y de Tchouaméni

Más allá del futuro de Kylian Mbappé, Didier Deschamps se ha referido a la situación de Aurélien Tchouaméni. El jugador del Real Madrid está lesionado y las posibilidades de estar en Wembley, en la final de la Champions ante el Borussia Dortmund, son reducidas. De cara a la Eurocopa sí que apunta a llegar y su seleccionador ha hablado sobre ello.

«Está en fase de rehabilitación con etapas. Se encuentra activo, pero de momento no del todo. Siguiendo el protocolo, no tengo ninguna preocupación ni duda de que podrá recuperarse. Para la final del sábado, el plazo es realmente corto. Sabemos lo que está haciendo o lo que va a hacer hasta la final. Cuando esté con nosotros, es más práctico evaluarlo día a día. No estoy especialmente preocupado si todo va bien. El periodo de curación y recuperación es más que factible», ha destacado.