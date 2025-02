Manchester City-Real Madrid: una final anticipada

No huele a primavera por Mánchester, como en los años anteriores. Hace frío, mucho frío. A la hora del encuentro hará en torno a cuatro grados, aunque la sensación térmica será bastante menor cuando la eliminatoria comience a jugarse. Manchester City y Real Madrid se enfrentan en el Etihad Stadium en un encuentro con aroma a semifinales. O final, algún día debería pasar. Los dos mejores equipos de Europa en el último lustro se ven antes de lo esperado, mucho antes, y, lo peor, es que uno de los dos se quedará fuera de Europa demasiado pronto.

«Es la más importante y la más difícil. El equipo que se clasifique tiene la posibilidad de llegar muy lejos en la competición, como ha pasado otros años. En otras ocasiones el que se clasificó ganó la Champions y eso puede volver a pasar. Jugar contra ellos siempre es un dolor de cabeza. Sorprende que en este playoff nos enfrentemos, pero no es culpa de la UEFA, sino nuestra. Este partido podría ser perfectamente una semifinal o unos cuartos de final», aseguraba Ancelotti cuando le preguntaban por la importancia del choque.

El Real Madrid llega a este duelo bajo en defensas. Demasiados problemas. Ancelotti no tiene disponible a ninguno de los dos laterales derechos ni a ninguno de los centrales del primer equipo -salvo Vallejo, que ya ha quedado claro que no cuenta-, por lo que deberá inventar. Valverde ocupará el carril diestro, los centrales serán Asencio, canterano consolidado, y Tchouaméni, mientras que en el lateral izquierdo, donde sí están listos los dos efectivos disponibles, actuará Mendy. Ellos tendrán la labor de parar, entre otros, a Haaland.

Por delante, Ancelotti también apostará por un Camavinga que espera su reválida. El francés necesita subir su nivel, tras una temporada en la que tenía que asumir unos galones que por unas cosas u otras no ha podido lucir hasta la fecha. Y arriba, obviamente, jugará el tridente formado por Rodrygo, Vinicius y Mbappé.

En busca de lo imposible

El Real Madrid viaja a Manchester con el recuerdo de lo conseguido la temporada, donde vivió un momento único al clasificarse para las semifinales de la Champions tras doblegar a los de Guardiola en la tanda de penaltis, pero al mismo tiempo también llega a un escenario donde nunca ha sido capaz de ganar.

El Real Madrid ha jugado en seis ocasiones en el Etihad Stadium con un balance de tres empates y tres derrotas. La primera vez que los blancos se midieron al Manchester City firmaron un empate a uno en la fase de grupos de 2013. La segunda fue en la ida de las semifinales de la Champions de 2016. Un resultado que hicieron bueno en la vuelta clasificándose para la final.

Su tercera vez fue en 2020, en medio de la pandemia y sin público. Varane puso todo de su parte para que el City ganara 2-1 y se clasificase para los cuartos de final, que se celebraron en Lisboa en una edición única.

La cuarta vez fue en 2022, en aquella Champions de las remontadas. El Real Madrid perdió 4-3, mientras que ganó 1-3 en la vuelta para colarse en la final de París. Al año siguiente volvió, también en semifinales, y vivió uno de sus grandes revolcones europeos. Tras empatar en la ida en el Bernabéu, vio como los de Guardiola los pasaban por encima con un 4-0 que hizo daño, pero que ya está venga. Y es que, la última visita fue el año pasado. También en la penúltima ronda y también tras empatar en Chamartín. En el Etihad firmaron tablas y la eliminatoria se decidió en los penaltis, con triunfo madridista.

Un City mermado, pero temible

El City de Pep Guardiola espera inspirarse en la segunda parte del partido que jugó este fin de semana en Copa ante el Leyton Orient, más que en su calamitosa primera mitad. Un gol de De Bruyne ahorró a los citizens el bochorno de caer eliminados ante un equipo de dos categorías inferiores, que coronó su superioridad en los primeros 45 minutos con un golazo para recordar desde el centro del campo.

Guardiola ha preferido centrarse en los aspectos positivos que dejó el encuentro, como un Jack Grealish que batalla por recuperar la titularidad, que en señales inquietantes como el frágil estado de la defensa o el mal momento de forma de jugadores como Ilkay Gündogan.

Clasificado in extremis para las eliminatorias, el City no ve fin al calvario de una temporada en la que también transita sin pena ni gloria en la Premier. Guardiola tiene la duda del español Nico González, que se lesionó a los 20 minutos del partido de la FA Cup en su debut. Su problema en la cadera amenaza con dejarle fuera de la necesitada posición de mediocentro, después de que llegase procedente del Oporto en este mercado invernal.

Si Nico no llega a tiempo, su papel parece reservado para un Mateo Kovacic que descansó el sábado para estar a punto ante su ex equipo. También se tomó un respiro Erling Haaland que tendrá la oportunidad de estrenarse como goleador ante el Real Madrid. Es su auténtica bestia negra. El único equipo contra el que ha jugado al menos cuatro partidos y no ha conseguido perforar su red, junto a dos pequeños clubes de su país natal, el Sandefjord y el Ranheim, a los que se enfrentó como juvenil.

Junto a Haaland y Kovacic, otros jugadores beneficiados por la rotación, que pudieron descansar, fueron Josko Gvardiol y Manuel Akanji, mientras que Bernardo Silva o Kevin de Bruyne partieron del banquillo. El City llega más entero físicamente al gran duelo con un Real Madrid que debió exigirse al máximo para evitar la derrota en el derbi.

Manchester City – Real Madrid: posibles onces