Mallorca-Real Madrid: sin respiro a por la Liga

El Real Madrid viaja a Mallorca con la obligación de sumar los tres puntos. No queda otra. Todo lo que no sea ganar significará complicarse demasiado su vida en la Liga, ya que los cinco puntos que tiene el Barcelona de ventaja ya es una renta peligrosa que, en el caso de ampliarse, podría ser casi irrecuperable. Al otro lado, espera un equipo de Javier Aguirre que vive a gusto en la mitad de la tabla y con ganas de dar la sorpresa.

El Real Madrid jugará ante el Mallorca a las 14:00 horas. Teniendo en cuenta que el jueves a las 23:00 terminaron su partido contra el Valencia, los blancos no han tenido ni 72 horas de descanso. Es obvio que el calendario es feroz, pero la organización en este caso de la Liga no ayuda, lo que ha molestado a Carlo Ancelotti, que no ha dudado en quejarse abiertamente en rueda de prensa.

Para este encuentro, Ancelotti no podrá contar con dos de sus principales baluartes: Karim Benzema y Eder Militao. El capitán se tuvo que retirar con molestias en el duelo contra el Valencia que se celebró en el Santiago Bernabéu el pasado jueves. La lesión no es grave, pero le tendrá unos días apartado de los terrenos de juego. Por otro lado, el central, que estaba en un momento de forma espectacular, sufre una lesión muscular en el abductor menos grave de lo que parecía en un primer momento. Ambas bajas se unen a las de Mendy y Lucas. Eso sí, el italiano recupera a Alaba.

Por lo tanto, en este encuentro, Ancelotti apostará por lo que tiene sin forzar lo más mínimo a aquellos jugadores que arrastren molestias, como es el caso de Ceballos y Kroos. Carvajal regresará al lateral derecho, Camavinga se mantendrá en el izquierdo, Asensio repetirá en el once titular y Rodrygo tendrá la función de hacer de Benzema.

Un Mallorca peleón

Enfrente, el Mallorca inicia ilusionado una segunda vuelta que medirá su ambición; a seis puntos tanto de los puestos europeos como de la zona de descenso, los bermellones deberán demostrar ahora de qué son capaces, para lo que deberán dejar atrás la derrota sufrida la pasada jornada en Cádiz (2-0).

«Es importante hacerles entender que no podemos rezagarnos más, sea el rival que sea. El equipo tiene que dar la cara», advirtió el entrenador Javier Aguirre. «Al Real Madrid es difícil meterle mano, porque cuando piensas que lo tienes dominado tiene ese talento individual y colectivo. El plan de juego será estar atentos a las vigilancias, sobre todo, porque el Madrid, cuando es atacado, deja a gente por ahí descolgada, y las transiciones son mortales. No puedes desconcentrarte ni un segundo contra el Real Madrid, porque tiene mucha calidad», continuó.

El mexicano confirmó además que el serbio Matija Nastasic será el sustituto de José Manuel Arias Copete, que se perderá la cita por acumulación de tarjetas, en el centro de la defensa, donde también estará un Antonio Raíllo que volverá a encontrarse con Vinicius después de sus polémicas declaraciones en las que aseguró que a sus hijos les pondría de ejemplo a Modric y Benzema en lugar de al brasileño.