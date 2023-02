El Madrid se desmarca de Tebas en el ‘Caso Negreira’ y ve un intento de crear un cisma en la Superliga

El Real Madrid se desmarca del comunicado lanzado por la Liga por el Caso Negreira. Desde el club consideran que el señalamiento público por parte de Tebas en la nota en la que se condenan los pagos del Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros tiene como objetivo generar fricción entre blancos y culés para crear un cisma con la Superliga. La entidad tomará las medidas o acciones necesarias cuando crea oportuno, pero nunca de la mano de la Liga.

Según ha podido saber OKDIARIO, el Real Madrid, como viene siendo habitual en los últimos años, no irá de la mano de la patronal en este ni en ningún asunto. El club no se va a adscribir a un comunicado del que difieren en varios de los puntos que se afirman. Representantes de la entidad estuvieron presentes en la reunión de las Juntas de División, pero consideraron que aún no es el momento de dar su opinión sobre el caso.

En el texto ofrecido por la patronal, se expresa la «profunda preocupación» de Tebas y el resto de clubes por las informaciones que se han ido sucediendo en los últimos días, considerados «de máxima gravedad». En él, afirman que todos los clubes de Segunda División y 18 de los 20 que componen la Primera han apoyado el lanzamiento de un texto conjunto.

Ese señalamiento por parte del organismo dirigido por Tebas creen en el Santiago Bernabéu que no tiene otro objetivo que generar un conflicto entre el Madrid y el Barça. Las relaciones en estos momentos entre ambos clubes no pueden ser mejores, puesto que están inmersos en el proyecto de la Superliga. Las acciones tomadas por la Liga en este aspecto, consideran que tienen como uno de sus principales objetivos tratar de acabar con la aspiración de los dos grandes de crear un campeonato paralelo a la Champions.

Comunicado de la Liga

Reunida en el día de hoy la Comisión Delegada de LaLiga (compuesta por el Atlético de Madrid, Levante UD, Sevilla FC, Real Betis, Real Sociedad, Cádiz CF, Getafe CF, Villarreal CF, CD Tenerife, Deportivo Alavés, S.D. Eibar, U.D. Las Palmas, C.D. Lugo y S.D. Huesca) y tras hacer balance de todo lo acontecido en las Juntas de División, así como de la información publicada en los medios de comunicación, esta Comisión Delegada quiere manifestar: