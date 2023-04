El Madrid brilla en la zona Pintus: "El bajón de enero era obligatorio".

Es oler a primavera, la alergia hace acto de presencia y el Real Madrid empieza a volar. Es matemático. Así es el método Pintus, ese que se disfruta en Valdebebas desde hace años y con el que los blancos no han dejado de ganar títulos. Especialmente, Champions. Tres se han conquistado con el italiano como jefe del físico de la plantilla madridista. Esta nueva temporada se está cumpliendo a la perfección su plan.

«El bajón de enero era obligatorio para subir ahora», advirtió Antonio Pintus cuando planificó el mayor reto de su carrera. Nunca antes había enfrentado a una prueba como esta. Un Mundial en medio de la temporada que hacía saltar todos por los aires. Pero el italiano asumió el reto y trabajando mano a mano con Ancelotti, él y su equipo están consiguiendo llevar a la plantilla en plenitud al tramo más importante del curso. Cuando se juegan los títulos.

La planificación de la temporada se ha basado en varias fases. Una vez más, los picos de sierra han sido claves. La pretemporada, intensa como siempre, permitió a los blancos llenar el depósito de gasolina. El plan era llegar a tope hasta noviembre, cuando las prestaciones de los jugadores comenzaron a bajar. Con el Mundial a la vuelta de la esquina, llegó el primer desplome. Todo controlado y esperado.

Con la celebración del Mundial, los jugadores que no fueron a Qatar, tuvieron dos semanas de vacaciones y luego comenzaron una pretemporada que también llevaron a cabo los mundialistas cuando fueron regresando. En esta segunda parte de la temporada Pintus tenía dos grandes objetivos. El primero, llegar en un buen tono físico, no excelente, a la Supercopa de España, que se celebró a principio de enero y donde los blancos perdieron. Esto no lo consiguió. Sí estuvieron mejor en el Mundial de Clubes. Pero el gran despegue empezó en febrero.

Ahora, el Real Madrid está subiendo el nivel físico, clave para que terminar volando al final de la temporada. El método Pintus tiene como reto ir en ascenso para tocar una nueva cima física al final de temporada, donde Ancelotti y sus hombres buscan la Copa del Rey y tratar de ganar la Decimoquinta.