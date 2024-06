Lunin se evapora

Lunin ha perdido el foco tras su magnífica temporada con el Real Madrid. Su debut en la Eurocopa 2024 no fue nada bueno, cometió varios errores, su selección cayó derrotada por 3-0, le llovieron las críticas y él perdió la titularidad. No ha tenido participación en los dos siguientes compromisos y Ucrania ha quedado eliminada del torneo tras su empate contra Bélgica.

La mala fortuna de Lunin ha condenado al portero ucraniano en esta Eurocopa 2024. De los tres partidos que ha disputado Ucrania, él solamente jugó el primero, el del debut. En ese encuentro, Rumanía goleó por 3-0 a los ucranianos y Lunin quedó señalado. Frente a Eslovaquia fue suplente y contra Bélgica ocurrió lo mismo

El portero del Real Madrid cometió dos severos fallos en el debut en la Eurocopa que condenaron a Ucrania. La decisión de su seleccionador Rebrov fue clara: sentarlo y poner como titular a Trubin. El guardameta del Benfica, de 22 años, le quitó el sitio. No fue justo su seleccionador. Una dura decisión después de la gran temporada realizada y tras ser importante para la selección en la fase de clasificación.

Hay que recordar que Lunin no era el portero titular de Ucrania. Pero sus grandes actuaciones con el Real Madrid en Liga y Champions le abrieron la puerta de la titularidad y le pusieron en el foco, ya en la fase de clasificación, donde fue importante. La Eurocopa era otro escaparate más para el madridista. Pero finalmente no ha sido así. Lunin no ha podido demostrar su potencial en este torneo y ha perdido el foco que le dio su gran temporada con los blancos.

La humildad de Lunin

«Mi primer error ha cambiado el partido, ya he pedido disculpas y tenemos que dar otro paso en el siguiente partido», destacó el ucraniano del Real Madrid tras sus fallos ante Rumanía en el debut en la Eurocopa. Lunin, consciente de que su fallo le salió caro a su selección, reconoció que el principal problema que tiene ser portero es que «si se equivoca, prácticamente es gol».

El guardameta lanzó en aquel momento un guiño a sus compañeros, queriendo destacar su buen hacer durante el encuentro, a pesar del contundente resultado. «Han hecho un gran esfuerzo y trabajo, y mi error ha complicado el partido», señaló el meta. Su seleccionador no fue justo con él en esta Eurocopa, pero el portero madridista ha contestado con máxima humildad.

La temporada de Lunin merecía otro final. Tras la grave lesión de Courtois, aprovechó la oportunidad en el Real Madrid para ser titular. Luego llegó Kepa y le quitó el sitio. Pero el guardameta vasco se lesionó, el ucraniano lo hizo de maravilla y ya se ganó la confianza de Ancelotti para ser indiscutible.

Lunin fue decisivo en Liga, donde el Real Madrid ganó la competición, y decisivo en la consecución de la Decimoquinta Copa de Europa a pesar de no haber jugado la final. Desde la concentración de la selección española, Unai Simón, Zamora de la Liga, señaló que el mejor portero de la temporada había sido Lunin. Palabras mayores. Sus eliminatorias ante Leipzig, City y Bayern fueron impresionantes.

Aquellos partidos de Lunin le colocaron en el foco mundial. Un foco que ha perdido en esta Eurocopa tras perder la confianza de su seleccionador tras fallar en el debut. Ucrania hará las maletas este jueves y el portero del Real Madrid tendrá que resetear, olvidar el final de temporada a nivel personal y volver más fuerte que antes.