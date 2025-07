Luis Enrique ‘pasa’ de Mbappé: «Es un placer jugar contra el Madrid, el equipo más laureado del mundo»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la semifinal del Mundial de Clubes que enfrentará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a PSG y Real Madrid. Los franceses llegan a este encuentro como favoritos, tras ganar la Champions, y con la oportunidad de levantar el quinto título de la temporada.

Luis Enrique comenzó valorando a todo su equipo: «Me gustaría estar de acuerdo, pero el secreto es el equipo y la respuesta de los jugadores a gestionarlo todo. Este es el objetivo que tenemos, todos, no sólo los que inician el partido. Ha dado rendimiento todo esto».

«No veo redes sociales, en su momento sí que experimentar me gusta, pero llega un momento que te superan. Me expongo poco porque tengo ya una edad y no necesito el respaldo de personas que no me conocen. Es evidente que a nadie le amarga un dulce y casi todas las cosas que te llegan son positivas. Pero las redes sociales también tienen cosas muy malas», comentó sobre las redes sociales.

Luis Enrique no quiso hablar de la etapa de Mbappé en el PSG: «Eso pertenece al pasado y eso mueve pocas cosas. Nos centramos en el presente». Tampoco se quiso pronunciar sobre el Chelsea, primer finalista: «No me gusta hablar de la final cuando tenemos primero que ganar al Real Madrid en semifinales. Si lo conseguimos, hablaré del Chelsea sin problemas».

Por otro lado, fue muy cariñoso con el Real Madrid: «Para mí es un placer jugar contra el Madrid, siempre lo ha sido y siempre lo será. Por lo que significa jugar con el equipo más laureado del mundo. Sólo faltaría que me atreva a dar un consejo al entrenador del Madrid, jamás entra dentro de mi planteamiento».

Sobre cómo ve al Real Madrid, fue claro: «Son dos situaciones totalmente diferentes, uno acaba de llegar y otro lleva dos temporadas. Lo bonito del fútbol es que no sabe ni de favoritos ni nada. El fútbol sabe de 90 minutos en el que cada equipo debe mostrar sus cualidades, eso es lo que lo hace grande. Mañana se verá un gran partido».

Luis Enrique también habló del reto de ganar este torneo: «Fue un objetivo que nos marcamos cuando llegamos, hemos hecho historia. Y una vez que lo hemos hecho, se presenta la posibilidad de ganar un Mundial… pero para eso hay que ganar mañana. Jugar contra el equipo más laureado del mundo, ser lo mejor posibles y pasar a la final. Ese es nuestro objetivo claro».

El español defendió a Donnarumma: «Creo que todos los que le conocemos sabemos de su bondad, en el fútbol siempre hay lesiones que forman parte del proceso y de la vida de un jugador. No hubo mala intención como se vio, pero no voy a entrar en las declaraciones de otro compañero o jugador. Está bien, afectado, pero ya ha hablado con Musiala. Todos le deseamos una pronta recuperación».

También habló del desgaste físico: «Para poder ser mejores la temporada que viene sólo se me ocurre tener muchas vacaciones para la temporada que viene. Poder hacer ‘reset’ y para hacer eso estamos a uno o dos partidos de acabar la temporada y queremos hacerlo de la mejor manera. Seguimos en buena dinámica y con el objetivo de acabar cerrando el año de manera histórica».

«¿Sabes qué es lo más bonito de un entrenador…? Que lo que piensas hoy vale para hoy y para mañana si ganas, pero para pasado ya no porque los jugadores se adaptan. La grandeza del PSG es que cada vez controlo menos», comentó.

Reconoció que le motiva jugar contra Real Madrid: «Por supuesto, una gran motivación. Veo que pasa el tiempo y veo nuevas caras, que también es importante. Gran motivación para mí por lo que representa este partido. Ya sabéis que soy culé, socio culé… así que siempre es motivante jugar contra el Madrid».