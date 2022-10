Lucas Vázquez: «La Champions no se gana por casualidad»

Lucas Vázquez, que apunta a titular en el duelo que medirá a Shakhtar Donetsk y Real Madrid, ha sido el jugador blanco encargado de atender a los medios de comunicación antes del duelo que enfrentará en el estadio Municipal del Legia de Varsovia a los blancos con los ucranianos. El gallego, que ha superado recientemente una lesión, será el lateral derecho de los de Ancelotti.

Paso hacia octavos

“Es un paso muy importante para nosotros. Si ganamos dejamos encarrilada la clasificación. Es algo difícil de conseguir. Lo estamos haciendo muy bien y estamos todos muy contentos con el camino que está llevando la temporada”.

Pensar en el Clásico

«Estoy recuperado y con buenas sensaciones. Todos tenemos en el punto de mira un partido como es el Clásico, pero sólo nos centramos en el encuentro de mañana porque es muy importante para la clasificación a octavos».

Situación del Shakhtar

«Sería muy complicado vivir algo así. Deseamos que todo termine lo antes posible y de la mejor manera».

Palabras de Xavi

«Son cosas que estamos escuchando muy a menudo ahora. Es complicado. Cada Champions es más difícil y el haber conseguido tantas en los últimos años es para estar contentos. Lo que opinen fuera no nos importa».

Favoritismo

«No nos molesta que digan que nos somos favoritos, es una motivación más. El año pasado no se nos dio por favoritos y terminamos ganando la Champions».

El Barcelona

«Nos preocupamos de lo nuestro. Sabemos que si ganamos tenemos la clasificación asegurada».

Lateral derecho

«A día de hoy me considero lateral. Me he adaptado y cada vez me encuentro mejor. Estoy disfrutando mucho en esa posición».