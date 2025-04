Louzán apela a la «responsabilidad» del Real Madrid para salvar la final de Copa: «Esto se va a solucionar»

Rafael Louzán ha hecho un llamamiento a la «calma» después de unas horas muy convulsas, previas a la final de la Copa del Rey 2025. Con la duda de si el Real Madrid se presentará o no al partido, el presidente de la RFEF se ha desmarcado de la petición del club de que se tome medidas contra los árbitros del partido. «No voy a entrar en nada en relación a ese tema», ha destacado, antes de afirmar que «se va a solucionar» y que confía en que el partido se juegue.

«Yo soy presidente de la Federación, es un tema del CTA que ha designado a dos árbitros y no voy a entrar en ese tema», ha señalado el presidente de la RFEF. El máximo mandatario del fútbol español no ha querido profundizar en el comunicado del Real Madrid ni en la posibilidad de que no se dispute la final de la Copa del Rey: «Creo que tenemos que disfrutar. Llevamos muchos días trabajando en esta final. Hay millones de personas en todo el mundo pendientes de esta final. Esperemos que esto salga bien. Apelo a la tranquilidad y responsabilidad de todo el mundo».

«Cada uno sabe lo que tiene que hacer. He hablado con el Real Madrid. Vamos a trabajar en lo que sabemos hacer. He creado una comisión y un órgano de trabajo en el que se trabaja de manera activa con todos los actores del fútbol van a participar. Estoy muy contento de esta comisión, donde participa el Real Madrid de manera muy activa y a quien le agradezco el trabajo que está haciendo», ha señalado Louzán.

Por último, el presidente de la RFEF ha destacado que confía en que se dispute finalmente el partido este sábado, a las 22:00 horas: «Apelo a responsabilidad y a la tranquilidad y que se vea mañana un buen partido. He hablado con quien tengo que hablar. Claro que sí que se va a jugar. Esto se va a solucionar».

Louzán ha hablado con el Real Madrid

Louzán ha llegado a la cena previa a esta final y ha atendido a la multitud de medios que aguardaban a la espera para conocer de primera mano su respuesta al club blanco. Sin embargo, el presidente de la RFEF ha señalado que, tras hablar con los mandatarios del Real Madrid, confía en que se termine disputando el partido, como está previsto, este sábado en La Caruja.

El Real Madrid ha dado plantón total a la Federación, tras la comparecencia amenazante de González Fuertes. Tras la rueda de prensa de los árbitros, el equipo ha decidido no entrenar en el estadio de La Cartuja de Sevilla en la previa de la final de la Copa del Rey contra el Barcelona y Carlo Ancelotti tampoco acudirá a su comparecencia ante los medios de comunicación y no entrenará sobre el césped de La Cartuja, tal y como estaba previsto en la previa.