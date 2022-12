El Liverpool se refuerza con una de las sensaciones del Mundial

El Liverpool, próximo rival del Real Madrid en las eliminatorias de la Liga de Campeones, ha cerrado el fichaje de una de las sensaciones del reciente Mundial de Qatar. Se trata del atacante de 23 años Cody Gakpo, que llega procedente del PSV Eindhoven tras anotar tres goles con Holanda en el campeonato del mundo, donde se convirtió en una pieza imprescindible para Louis van Gaal.

«PSV y Liverpool FC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Cody Gakpo. El atacante de 23 años partirá de forma inminente hacia Inglaterra, donde se someterá a los trámites necesarios de cara a la finalización del fichaje», anunció el PSV en un comunicado. Sin desvelar la cifra del acuerdo, el gerente del club holandés, Marcel Brands, aseguró que se trata de «un traspaso récord» en la historia del PSV.

