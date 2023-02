Liverpool-Real Madrid: otra final en octavos

El 28 de mayor de 2022, Real Madrid y Liverpool se citaron en Saint Denis para jugar la final de la Champions. El resultado fue que los blancos terminaron alzando al cielo de París la Decimocuarta. Vinicius hizo un gol en la segunda parte para acabar como acaban todas las finales que juegan los blancos en la máxima competición continental. Ahora, 269 días después, se vuelven a ver las caras en los octavos de final de la máxima competición continental.

Anfield será testigo de uno de los mejores partidos que se pueden ver en el Viejo Continente. Campeón y subcampeón de Europa se citan en una ida que tendrá su vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. El objetivo del Real Madrid es obtener un resultado que le permita sellar el pase a la siguiente ronda ante su afición, mientras que el Liverpool quiere dar un zarpazo para no sufrir lo mismo que PSG, Chelsea y City el año pasado en Chamartín. Dejar vivo a los de Ancelotti es un mal negocio.

El vigente campeón lo afronta con algo más de confianza y menos dudas después de coger algo de aire en los últimos 15 días. Parece que la derrota, tan inesperada como dolorosa, ante el Mallorca fue el mejor toque de atención para los blancos. Por lo tanto, los de Ancelotti parece que empiezan a parecerse al que arrancó la temporada. Más vertical, con un estilo muy camaleónico y con la capacidad para cerrar los partidos. Sin margen de error en Liga, el conjunto blanco se juega mucho en las próximas semanas y Anfield da inicio un calendario trepidante con derbi el sábado y Clásico copero de semifinales la semana que viene.

Para este encuentro, Ancelotti no podrá contar con Kroos y Tchouaméni. Dos bajas que ha lamentado el entrenador italiano en rueda de prensa. No obstante, el once por el que apostatará el entrenador del Real Madrid tiene pocas dudas. Courtois estará en la portería. La defensa estará formada por Carvajal, Militao, Rüdiger y Alaba. El centro del campo será el mismo que formó ante Osasuna. Es decir, Camavinga en el pivote con Modric y Ceballos en la creación. Y arriba, Valverde y Vinicius acompañarán a Benzema.

Con sed de venganza

Por su parte, el Liverpool espera con ansia esta eliminatoria, ya que puede ser su última bala y el antídoto contra una temporada más que decepcionante. Los ingleses no están al nivel del año pasado cuando sólo perdieron cuatro partidos y pelearon hasta el final por la Premier y la Champions.

Sin embargo, esta campaña no está siendo como se esperaba. En el campeonato doméstico está a 19 puntos ya del Arsenal y a siete de la Champions. Además, también ha caído en la FA Cup, mientras que en la máxima competición continental se vio superado por el Nápoles italiano en su grupo. Pero, pese a todas estas dudas, los de Klopp llegan al duelo ante el Real Madrid tras dar síntomas de recuperación con dos triunfos seguidos ante Everton y Newcastle.

Ahora, el Liverpool se aferra al ambiente de Anfield, donde sólo ha perdido uno de los últimos 23 partidos disputados como local, para intentar poner la primera piedra su revancha ante un rival, que además de quitarle la gloria europea el año pasado y en 2018, también le eliminó en los cuartos de final de la temporada 2020-2021.

El conjunto red recibirá al Real Madrid con bajas también importantes como las de Ibrahima Konaté, Luis Díaz y Thiago Alcántara, mientras que el delantero uruguayo Darwin Núñez, tocado en el hombro, apunta a titular.