Klopp: «Espero que Vinicius no sufra por algunos idiotas»

Jurgen Klopp habló en el estadio de Anfield en la rueda de prensa previa al duelo de ida de los octavos de final de la Champions League que enfrenta a Liverpool y Real Madrid. El entrenador alemán recordó la pasada final de Champions disputada en París y sobre la situación de Vinicius.

Últimos partidos

«Son distintas cosas, no se puede comparar la historia del Real Madrid con nosotros de mi época aquí. Es uno de los mejores clubes del mundo, con más éxitos, más triunfos. Han ganado esta competición muchas veces y tienen mucha experiencia. Nuestra historia reciente, jugamos la final en París, hasta esta semana no miré las imágenes. Fue una tortura. Jugamos un buen partido y pudimos ganar. No lo hicimos y marcaron el gol decisivo. Por eso no lo hicimos. Vimos la experiencia y madurez de ello. En el momento difícil no pierden la confianza. Si defienden bien atacan en la contra. Esto fue hace siete meses, la última vez aquí jugamos en el centro de entrenamiento vacío. Fue un buen partido aquí, 0-0. Les hicimos correr y tuvieron que trabajar duro. Son mismos clubes pero épocas distintas. Siempre hemos estado en finales y siempre hay que ganar al Madrid o Liverpool si quieres llegar a la final. Esta vez veremos».

Darwin

«No está 100 por 100 en contra, depende de como pueda aguantar el dolor».

Anfield

«Un partido en casa contra el Real Madrid… hemos jugado en un Bernabéu lleno y es impresionante. Igual puede ayudarnos mañana y si la afición nos da todo vamos a dar todo. Estoy con muchas ganas de jugar, no puedo esperar. No estamos arriba en el marcador, es uno de los partidos más importantes en el mundo. Va a ser un partido increíble. Un fútbol de élite. Hace cuatro semanas hubiera sido distinto. Estamos en el buen camino y hemos recuperado la forma justo a tiempo. Tenemos que jugar dos partidos perfectos, si no no tendríamos ninguna posibilidad. Ellos no tienen la obligación de jugar a su mejor nivel».

Mejoría

«Hay que comprobarlo en la Champions. Tenemos que jugar muy buenos partidos en Liga para mejorar nuestra situación en la clasificación. Después de la pausa del Mundial comenzamos con dos victorias y luego mal. Ahora parece distinto. Nos ayuda para mañana lo que hemos hecho el fin de semana».

Real Madrid

«Para nosotros siempre es un sueño jugar contra el Real Madrid. Espero un Anfield preparado y listo. Queremos ir juntos en este camino».

Prueba difícil

«Lo son. Cuando alguien me dijo que después de la final contra el Liverpool es cruel que saben lo que van a afrontar. Sabiendo lo que vamos a hacer tuvimos que ganar y no pudimos. Encajamos un gol y no marcamos. A parte de goles y marcador, debimos ganar el partido. Carlso es una de las grandes pesonas que puedes conocer. Humilde, inteligente, buena persona… tiene otro nivel de gestión en las plantillas. Lo respeto y lo admiro. Es clase mundial como persona y entrenador. El equipo también, tienen jóvenes muy prometedores. Han tenido apuros en Liga pero no puedes considerarlo como malo. El Barcelona tiene algún punto de ventaja… La combinación Real Madrid y entrenador es complicada».

Final de París

«No creo que pueda hacer que este equipo dé señales de pánico. Era una final y no arriesgamos lo suficiente. Fuimos un poco… protegíamos demasiado porque teníamos miedo de sus contras. Analizar después es fácil. Nos faltó una chispa más para revertir el marcador. Es el Real Madrid y es difícil. Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Vinicus… son de clase mundial. Es un grupo bien organizado pero no quiero decir que sea imposible ganarles. Contra City y PSG parecían acabados pero no lo es. Algunos jugadores han ganado esta competición cinco veces… pero lo intentaremos».

Vinicius

«¿Qué está haciendo en el terreno de juego? No sé lo que está haciendo. No me ha aparecido nada. Que yo sepa es un jugador de clase mundial y no hay que dejarle solo por un momento. Te podría hacer daño. Aquella noche siendo tan joven no estaba impresionado por el entorno y juego. Estuvo en el momento decisivo. Esto le hace una leyenda a una edad tan joven. Espero que no sufra de la mano de algunos idiotas que han hecho algo. No me meto en estas cosas».

Disfrutar

«Perdimos esa final. Tenemos la oportunidad de revertir las cosas. Esto mañana será un partido grande. Da igual lo que ocurrió en París. Espero con ganas la llegada del Real Madrid, disfrutar de su afición. Vamos a dar la bienvenida a ellos, disfrutar de las tabernas, los pubs… hay que disfrutar. Son dos equipos grandes luchando uno contra otro».

Plan para Vinicius

«Siempre intentamos que no llegue la pelota a ellos. Si defendemos a Vinicius, quedará solo Benzema, Rodrygo u otro. Te pueden hacer daño muchos. Es así cuando se trata de un equipo de clase mundial».