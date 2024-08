Límite 48 horas para Ceballos: su descontento y la postura del Real Madrid

Límite 48 horas para Ceballos. Realmente, algo menos. La situación del utrerano es clara y no ha variado un ápice desde hace varios meses. Tal y como contó OKDIARIO el pasado 10 de junio, el andaluz no está contento con su situación en el Real Madrid. «Se arrepiente de haber renovado», explican desde Valdebebas. Pero al mismo tiempo entienden que nadie le obligó a extender su contrato hasta 2027, por lo que si quiere marcharse la situación es muy sencilla: debe traer una oferta que satisfaga al club.

Cuando Ceballos decidió renovar, estaba convencido de que tras una temporada en la que asumió el papel de jugador de rotación con ciertas garantías, el curso que finalizó el pasado 1 de junio con la conquista de la Decimoquinta en Wembley ante el Borussia Dortmund iba a ser muy parecido, pero nada más lejos de la realidad.

El papel de Ceballos fue muy poco relevante. Las lesiones que sufrió le penalizaron poco a poco, apartándole de la rotación hasta ser prácticamente irrelevante para Ancelotti. Y, lo peor para sus intereses, es que esta temporada la situación, lejos de mejorar, ha empeorado. Los blancos han jugado 210 minutos oficiales este curso y él sólo ha participado en seis. Uno en la Supercopa de Europa y cinco en Liga.

El Real Madrid lo entiende, pero no le regalará

En el Real Madrid son plenamente conscientes de que Ceballos no está contento con su situación. Saben que se arrepiente de la decisión tomada el pasado verano. Quedaba libre y podía elegir, ya que hubiese tenido salidas más que interesantes, donde si no le igualaban el sueldo que cobra en el conjunto blanco, iba a ser muy bueno y, lo más importante, podría haber sido mucho más protagonista. Ahora todo es diferente.

No obstante, en el Real Madrid no tiene el más mínimo cargo de conciencia por haberle ofrecido la renovación, ya que fue Ceballos el que dijo «sí». El club blanco, al igual que Ancelotti y sus propios compañeros, le transmitieron que tras lo mostrado el curso anterior, podía seguir sumando, aunque finalmente las cosas no salieron como se podían esperar en un primer momento. Eso sí, lo que tiene claro la entidad es que no regalarán a un futbolista con contrato y que puede tener mercado.

El Real Madrid siempre ha estado dispuesto a escuchar ofertas, el problema es que estas no han llegado nunca. El club le dejaría salir por una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Desde Valdebebas no tienen la necesidad de vender a un jugador que la pasada temporada renovó, por lo que tiene contrato. Si pide salir se le buscará un acomodo, pero siempre que todas las partes salgan ganando.

En el conjunto blanco, de hecho, saben perfectamente que la temporada pasada estuvieron acertados renovando a Ceballos, ya que de esa manera no evitaron que se marchara gratis, tal y como sucedió con Asensio. Ahora, el Real Madrid tiene la sartén por el mango y, aunque entienden la postura del utrerano, no lo van a regalar.

El mercado de fichajes se cierra en el viernes 30 de agosto a las 23:59 horas. Ceballos tiene hasta ese momento para conseguir que llegue al Real Madrid una oferta que consideren oportuno aceptar, aunque a estar alturas todos coinciden en que lo mejor es que se quede. El Betis está al acecho, pero no alcanzan las pretensiones económicas de la entidad madridista. La otra opción es irse al extranjero, con el Mónaco pendiente del madridista. El desenlace está cerca.