Las largas de Kroos obligan a cerrar a Bellingham

Toni Kroos tiene en jaque a la directiva del Real Madrid. Desde la cúpula madridista han mantenido conversaciones con el alemán en las últimas semanas para ampliar un contrato que finaliza en 30 de junio de 2023, pero lo único que reciben son largas. El germano no es claro a la hora de hablar sobre su futuro y desde el club empiezan a creer que la decisión, que la tomará en los primeros meses del nuevo año, será que cuelga las botas una vez se ponga punto final a la presente temporada. Es por ello que desde la entidad ya se están moviendo y en estos momentos el fichaje de Jude Bellingham es una auténtica prioridad.

«Estoy muy tranquilo, ahora en el descanso voy a pensar qué puede pasar el año que viene y poco a poco decidiré qué quiero hacer. Lo que siempre he dicho y no ha cambiado es que no voy a ir a ningún lado, no voy a cambiar de club, me voy a retirar en el Real Madrid, pero no sé cuando. Tanto el club como yo estamos muy tranquilos, hablamos y no hay nada nuevo», aseguró el pasado mes de noviembre en la rueda de prensa previa al duelo contra el Celtic de Champions.

Kroos tiene claro que se va a retirar en el Real Madrid, por lo que cuando ponga punto final a su andadura madridista no va a buscar nuevas aventuras. La idea del jugador es tomar la decisión definitiva como tarde en el mes de marzo, momento en el que anunciará qué hace con su carrera, aunque desde el club creen que se va a inclinar por finalizar su etapa como futbolistas y para ello ya se están preparando.

El Real Madrid acelera por Bellingham

El Real Madrid ha acelerado de manera notable su interés por Bellingham en las últimas semanas. Si bien es cierto que llevan tiempo siguiéndole, durante el Mundial el club blanco ha tomado la decisión de que el fichaje del centrocampista inglés tiene que ser una prioridad. En estos momentos no hay otra opción encima de la mesa, por lo que la entidad presidida por Florentino Pérez echará el resto en las próximas semanas para intentar asegurarse su llegada de cara a la temporada que viene. En Valdebebas le ven como el relevo de Kroos y, haga lo que haga el alemán, es el principal objetivo.