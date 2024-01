El lamentable gesto de Maffeo a Vinicius en el Real Madrid-Mallorca

Pablo Maffeo volvió ser protagonista para mal en el Real Madrid-Mallorca disputado en el Bernabéu. El lateral argentino, que ya se las tuvo con Vinicius en el duelo disputado en Palma la pasada temporada, realizó otro gesto feo al futbolista brasileño al que llamó llorón de forma clara. El del Real Madrid respondió con un abrazo que explica su deportividad ante las provocaciones del defensa del conjunto bermellón.

Maffeo y Vinicius se volvían a ver las caras en el Bernabéu después del partido disputado la pasada temporada en el que ambos tuvieron sus más y sus menos en un partido que coleó durante tiempo. Muchos meses después, ambos se volvieron a enfrentar en la banda del estadio blanco y el argentino volvió a realizar unos gestos desafortunados ante el brasileño, que no quiso entrar a su juego.

El gesto de Maffeo a Vinicius #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/lOL4ONCvMq — DAZN España (@DAZN_ES) January 3, 2024

Todo ocurrió durante la primera parte del partido y con 0-0 en el marcador. Después de discutir una jugada polémica, Maffeo se acercó a Vinicius y le llamó llorón de forma clara con los gestos. Ante los gestos de provocación del jugador del Mallorca, Vinicius respondió con una sonrisa un abrazo.

Vinicius-Maffeo: una polémica lejana

La historia entre Vinicius y Maffeo viene de atrás. Hace dos temporadas, el lateral argentino pudo lesionar de gravedad al brasileño con una entrada que, lógicamente, no sentó nada bien al futbolista del Real Madrid. El lateral le pudo partir la rodilla, puesto que entró con la plancha en una entrada criminal. No sólo no vio la amarilla en una acción de roja, sino que el amonestado fue Vinicius, puesto que se volvió loco –y con razón– y se encaró con Ángel y Raíllo.

Además, Vinicius tuvo un nuevo encontronazo con Maffeo, en una acción en la que le perdonaron también la segunda amarilla. El lateral volvió a cometer una entrada sobre el brasileño, en un partido en el que a pesar de los constantes palos que le dieron, sólo le pitaron tres faltas. Estas polémicas fueron denunciada por Vinicius en las redes sociales en las que publicó una instantánea del momento en el que el lateral ponía sus tacos sobre su rodilla en una entrada que de forma sorprendente pasó desapercibida por los árbitros y el VAR.

Después de este polémico partido Vinicius se plantó el pasado mes de febrero en Mallorca en un partido en el que Maffeo volvió a provocar al brasileño con unos gestos lamentables. El Real Madrid cayó en Palma (1-0) y el argentino volvió a ser protagonista tras llamar llorón, como hizo este 3 de enero en el Bernabéu, en varias ocasiones. Las cámaras de Movistar cazaron a Maffeo durante el partido llevándose las dos manos a los ojos para llamar llorón en repetidas ocasiones a un Vinicius que pasó literalmente del lateral del Mallorca mientras le intentaba provocar.

Los gestos de Maffeo a Vinicius. #DeportePlus pic.twitter.com/ZTKTagR9lD — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 5, 2023

Las explicaciones de Maffeo

Pablo Maffeo dio explicaciones ante los micrófonos de la COPE ahora hace un año después de los lamentables gestos que realizó a Vinicius. «En el colegio me decían que me portaba mal, y mi madre me decía que no podía ser que todos los profesores me tuviesen manía. ‘Tú también harás cosas mal’, me decía, y creo que con él pasa un poco lo mismo. No es que todos le tengamos manía, es que igual hay algo», dijo el jugador del conjunto balear en unas declaraciones que ahora se le vuelven en contra.

«Yo no tengo nada en su contra, me parece un gran jugador, pero cuando el año pasado te estás jugando lo que te estás jugando y te dice que te vas a ir a Segunda, pues pica, pica dentro, al final somos personas», seguía. Y añadía: «Creo que a todo el mundo le pueden sobrar gestos y a Vinicius le sobran. A mí también me han sobrado alguna vez. Creo que se ha dado demasiado bombo al tema», dijo el lateral argentino que volvió a provocar a Vinicius… pero en esta ocasión se llevó un abrazo a cambio.