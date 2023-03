El laberinto de Mendy

Ferland Mendy se ha vuelto a lesionar. El francés sintió molestias, no se ejercitó junto a sus compañeros en la sesión que los blancos llevaron a cabo el viernes y, tras ser sometido a pruebas médicas, se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Una dolencia que le tendrá como mínimo un mes apartado de los terrenos de juego. Por lo tanto, en el mejor de los casos, no volverá a jugar hasta el fin de semana del 29 y 30 de abril, cuando los blancos se midan en el estadio Santiago Bernabéu al Almería. Este nuevo contratiempo le llevará a perderse la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona y el doble enfrentamiento de cuartos de Champions contra el Chelsea. En principio, sí podría estar para unas hipotéticas semifinales.

Esta nueva lesión es una piedra más en la mochila de un Mendy que no termina de tener regularidad. La última dolencia le tuvo 59 días en el dique seco y, tras jugar tan sólo 28 minutos ante el Barcelona en el último partido previo al parón de selecciones, se ha vuelto a romper. Su situación en el Real Madrid es complicada con cada paso por la enfermería y la postura del club sobre su situación no varía lo más mínimo.

«Si Mendy trae una oferta que nos satisfaga, será vendido». La postura en el Real Madrid es clara respecto al futuro del francés, que, junto a sus representantes, sigue manteniendo su idea de que le revisen un contrato que expira en 2025 y que desde la entidad madridista no están por la labor de mejorar por el momento. En el club tienen otras prioridades y la de tratar el contrato del galo no está entre ellas.

El lateral izquierdo de 27 años tiene buen cartel, mientras que en el Real Madrid esperan movimientos para tomar decisiones. El club es plenamente consciente de que el próximo verano será clave, ya que será el último donde realmente podrán sacar una cantidad importante de millones por el galo. Clubes como PSG o City están pendientes de los movimientos de un jugador con muy bien cartel.

Piden una mejora

Mendy y sus representantes llevan tiempo reclamando una mejora contractual que no va a llegar por el momento. En 2019, cuando fichó, firmó un contrato con el Real Madrid hasta 2025, que, por el momento, desde la cúpula madridista no están dispuestos a ampliar ni mejorar. Mientras, el jugador y su entorno quieren una subida de sueldo que iría acompañada de un aumento de años y si no llega podría empujarle a hacer las maletas en busca de nuevas aventuras el próximo verano. El francés está convencido de que con su rendimiento, especialmente en la primera temporada con Zidane como entrenador, se lo merece, pero la entidad prefiere esperar.

El Real Madrid conoce perfectamente la situación y en estos momentos tiene otras prioridades por delante de Mendy. Además, en la dirección deportiva hay unas dudas con el rendimiento del defensa que Ancelotti no tiene, que se han acrecentado con esta última lesión. Para el italiano es un fijo, pero desde los despachos no tienen claro ni su rendimiento deportivo, donde siempre ha dejado dudas, ni físico.

Fran García, primer refuerzo

El Real Madrid ya ha hecho el primer fichaje para la próxima temporada con Fran García. El club blanco pagará cinco millones al Rayo Vallecano para hacerse con los servicios del canterano, que llegaría, en principio, para que Mendy tenga una alternativa, algo que este año no sucede. No obstante, si el francés hace las maletas, la dirección deportiva del club deberá decidir si va al mercado a por un refuerzo o apuesta por Nacho, Alaba y la cantera, donde Obrador está cuajando un gran año en el Castilla.