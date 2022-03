Kroos sufre una microrrotura y tiene «un 10%» de opciones de estar ante el PSG

Toni Kroos sufre una microrrotura en el isquio de la pierna izquierda. Por lo tanto, el alemán no podrá estar disponible para Carlo Ancelotti en el duelo contra la Real Sociedad de este fin de semana y parece complicado que pueda ser de la partida en la vuelta de los octavos de final de la Champions que medirá a los blancos con el PSG en el estadio Santiago Bernabéu. La lesión es menos de lo que se esperaba y desde el vestuario madridista trasladan que tiene «un 10% de opciones» de llegar al choque contra los franceses. El germano no tira la toalla.

Si finalmente no hay milagro y se confirma su ausencia, esta es una baja muy sensible para el Real Madrid, ya que tendrá que buscar la remontada contra el PSG con un centro del campo en cuadro. Casemiro no estará por sanción, mientras que el alemán, que iba a ser el encargado de ocupar su posición en la medular, tampoco podrá ser de la partida salvo milagro. Por lo tanto, Ancelotti tendrá que decidir cómo forma una medular que contará seguro con Modric y Valverde, que el miércoles debería de haber superado la gripe que le impedirá estar ante la Real, mientras que hombres como Camavinga, Isco y Ceballos tienen opciones de comenzar de inicio el duelo ante los galos.