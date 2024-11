Kroos no descarta su regreso al Real Madrid

Toni Kroos no cierra la puerta al Real Madrid. Obviamente, no para volver a vestirse de corto. Ese capítulo está más que cerrado, aunque hay quien por Valdebebas que todavía le anhela y mucho. El alemán se plantea su vuelta para trabajar con la entidad madridista en un futuro.

«Nunca descartaría hacer algo en el club en algún momento en el futuro», asegura en el pódcast Einfach mal Luppen que realiza su hermano.»El significado del Real Madrid siempre será el mismo para mí. Fue una etapa demasiado larga, grande, exitosa y también llena de amor con el Real Madrid. Siempre será así, siempre estaré cerca del Madrid, eso es indudable. Defender al Real y estar de su lado, siempre. Esa relación es simplemente demasiado estrecha como para que cambie», explicó el germano.

Kroos también dejó claro que no es algo a corto plazo y que tampoco tiene claro cuál sería su papel en un regreso al Real Madrid, pero sí es algo que se plantea. Son muchos los jugadores que han vestido la entidad madridista. Que siguen ligados al club blanco de una manera u otra.

«Aparecer ahora en el entorno público del club… lo primero que diría es que no, por más cercano que me sienta. Pero no digo que no vaya a volver a hacer algo o a tener alguna relación con el Real Madrid en toda mi vida, por supuesto que no lo descartaría. No sé en qué papel, ni si el club podría imaginarlo o no, pero no descartaría volver a verme de alguna manera en el Real Madrid en algún momento», concluyó el alemán. De momento, la leyenda madridista está centrada en seguir disfrutando de su retiro y en la Toni Kroos Academy, un proyecto que cada vez crece más y que ilusiona mucho al ex jugador madridista.