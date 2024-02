Kroos: «Dios lo ve todo y quizás lesionó al árbitro contra el Sevilla»

El partido del Real Madrid ante el Sevilla de este fin de semana mostró la versión más enfurecida de Toni Kroos con Isidro Díaz de Mera, árbitro encargado de dirigir el encuentro y que acabó lesionado en la segunda mitad. El centrocampista alemán, que se caracteriza por su tranquilidad y guardar bien las formas sobre el terreno de juego, vio la tarjeta amarilla por las protestas de una falta inexistente sobre Isaac Romero.

«Creo que durante toda la primera mitad todas las jugadas que iban al límite nos pitaban falta en contra. Incluso en jugadas que no había nada en absoluto. Lo que me cabreó tanto de mi amarilla fue que en realidad el árbitro estaba a un metro de distancia de la jugada. Eso fue una locura. Básicamente, me alejo del oponente. Veo que empieza a regatear en su propia área y puedo ver que quiere chocar conmigo. Incluso me alejo para que él no tenga mucho contacto conmigo, pero pitó falta. Eso fue sólo la guinda del pastel», comenta el futbolista del Real Madrid sobre la tarjeta amarilla que recibió en la primera mitad.

«Dios lo ve todo y probablemente lesionó al árbitro en la pantorrilla. Había 80.000 espectadores y todos estaban desesperados con su arbitraje», añade Toni Kroos. Por otro lado, el alemán cree que al Real Madrid no le vino nada bien la lesión de Díaz de Mera ya que se produjo cuando mejor estaban jugando: «Tuvimos dos o tres oportunidades realmente buenas justo antes de que el colegiado parara el partido porque se había lesionado»

En el podcast semanal Einfach mal Luppen que comparte junto a su hermano Félix, Toni critica con dureza al árbitro: «Realmente el árbitro hizo todo mal, hasta se lesionó en el momento que peor nos venía a nosotros que se parara el partido por como estábamos jugando. Realmente hay que decir que el cuarto árbitro es mucho mejor árbitro que Díaz de Mera. Hizo un buen trabajo».

Kroos agradece el gesto de Ramos

Para terminar, Toni Kroos agradeció el gesto de su ex compañero y amigo Sergio Ramos en el momento de mayor protesta y efusividad sobre el árbitro. Y es que el camero quiso alejar al alemán del árbitro para que no recibiera la segunda amarilla: «No me hubieran sacado una segunda tarjeta amarilla para expulsarme, en ese momento sentí que lo tenía bajo control.

«Es amable, por la parte de Sergio Ramos, prestar atención de esa manera. Ha estado en esta situación muchas veces y sabe lo que es. Sólo que para él normalmente era una falta y estaba igual de molesto», zanjó Kroos.

Toni Kroos ha sido también noticia en los últimos días tras su regreso con la selección alemana. El centrocampista del Real Madrid regresará con Alemania en la próxima ventana de selecciones y posteriormente acudirá a la Eurocopa que se disputará, entre otras sedes, en su país. El ‘8’ se retiró de la ‘Manschaft’ en 2021 y tres años después hizo un comunicado para informar de su vuelta.