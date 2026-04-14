Kompany no se fía del Real Madrid: «Estamos preparados para su mejor versión, les respetamos mucho»

Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, no se fía del Real Madrid para el partido de vuelta de cuartos de Champions que se juega este miércoles en el Allianz Arena. «Estamos preparados para la mejor versión del Real Madrid», dice el técnico del equipo alemán, que parte con ventaja tras ganar por 1-2 en el Santiago Bernabéu.

«Les tenemos mucho respeto, el resultado que tienen en este momento no refleja la calidad que tienen», ha dicho Kompany, en relación a los malos resultados que lleva acumulando el Real Madrid, con dos pinchazos consecutivos en Liga (lo que le ha alejado a nueve puntos del Barcelona en la clasificación), más el resultado del partido de ida de esta eliminatoria.

Para el entrenador del Bayern, la sensación con la que se quedaron tras el encuentro en el Bernabéu fue «de un buen resultado», aunque no se consideran clasificados: «No está decidido. Jugamos en el Allianz y tenemos una pequeña ventaja». Precisamente a su estadio se aferra Kompany: «He jugado aquí como rival y sé lo que puede hacer este estadio». Sobre la posible aparición de Gnabry, dice que «está disponible y puede jugar los 90 minutos».

A su vez, Kompany, al ser preguntado por la historia del Real Madrid y su leyenda en la Champions, se limitó a decir que otros equipos también la tienen. «¿Cuál es la historia de Barcelona? ¿Cuál es la historia del Atlético de Madrid? ¿Liverpool, Bayern, PSG, Arsenal? Todos pueden contar una buena historia sobre cuando hicieron algo increíble. Real Madrid puede y nosotros podemos», comentó.