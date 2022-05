Jürgen Klopp atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Stade de France. El alemán busca su segunda Champions tras la conseguida en el Metropolitano en 2019. Hay que recordar que un año antes ya perdió con el Liverpool una final frente al Real Madrid. El técnico la lió a la hora de hablar sobre el estado del césped y aseguró que no olvidan lo que pasó en Kiev. «No podemos comprar su experiencia», dijo.

Ambiente de a plantilla

“Estamos muy bien. Tenemos muchas ganas de vivir las sensaciones”.

Thiago y Fabinho

“Los veo bien. Han entrenado, pero vamos a ver”.

Más especial

“No sé cómo me sentiría si ganamos. Ahora sólo hay que pensar en luchar. Ellos pueden ganar alguno cinco Champions y el entrenador podría conseguir la cuarta. Tienen más experiencia, pero nosotros también hemos jugado finales”.

Venganza

“No hay que hacer nada. Para Salah fue un momento importante porque se lesionó temprano. Claro que es una sensación normal. Nos motivan cosas diferentes a cada uno de nosotros. Es normal que lo quiera hacer bien. No nos olvidamos de lo que pasó en Kiev, pero ver un vídeo no sería suficiente”.

Entrenamiento

“Si un campo es nuevo desde ayer… no sé cómo será mañana. Será un entrenamiento normal. He visto a los árbitros con la sesión y la pelota va normalmente. No es una idea interesante colocar un césped nuevo el día antes de una final. No me afectó nada. Jugaríamos en cualquier campo con tal de que las circunstancias para los dos equipos estén iguales”.

Mentalidad de Mané

“Está en buenísima forma. Es un placer verlo jugar. No me interesa lo que se diga del Bayern, todos estamos centrados en el partido. Es normal, no es la primera vez que llegan las voces desde el Bayern antes de la final. Juegue dónde juegue será un jugador importante”.

Keita

“Es importante que podamos entrenar con regularidad y eso sólo pasa cuando no tiene lesiones. Tiene una buenísima edad, se ha adaptado bien. En el centro del campo Fabinho hacía falta, pero el problema es que durante su periodo de adaptación se lesionó. Es un jugador inmenso para nosotros”.

El césped

“Los dos equipos son muy técnicos y nos encantaría tener el mejor campo de nuestras vidas. Si se gana no interesa para nada el campo. No sé lo malo o bueno que es. A lo mejor está bien, pero por lo visto no es así. Los entrenamientos suelen ser para los medios de comunicación. Yo estoy contento de poder estar aquí para sentir el campo”.

El resultado

“Significaría mucho. Nos juzgan por el resultado. Lo que han hecho mis chicos es excepcional, pero se mide por el color de la medalla. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. Hay gente que podría pensar que no es impresionante, pero hacer una tanda de penaltis tras 120 minutos es muy difícil”.

Favorito

“No tengo respuesta viendo la historia y la experiencia. Viendo como el Real Madrid remonta. A lo mejor el favorito es el Real Madrid, por experiencia. Espero que estemos al mismo nivel. Si jugamos a nuestro nivel somos difíciles. Ellos tienen mucha confianza y eso es importante. No me importa cuál es el equipo”.

Experiencia desde 2018

“Hay que ganar siempre experiencia. El primer día de trabajo no será el mejor día. Lo hicimos bien, pero las circunstancias nos afectaron. Llegamos con tres ruedas, lo que pasó con Salah, nuestro portero tenía confusión y no debería haber jugador… Hay que aprender a ganar y eso se aprende perdiendo finales. He perdido muchas finales, pero las últimas las hemos ganado. El problema es que jugamos contra un rival que nunca ha perdido. Alguien me dijo que cuando más se gana más cerca se está de perder, ojalá sea así mañana. Somos el equipo correcto para este club”.

Mané, Balón de Oro

“Ronaldo, Messi o hay que ganar la Champions. Si ganamos aumentaría sus opciones”.

Plan de la final

“Si yo hiciera algo sorprendente podrían pensar que estoy nervioso. Hemos hecho algunas actuaciones impresionantes esta temporada. No estamos aquí por casualidad, lo merecemos. Podemos hablar de los logros del Madrid y lo que han hecho esta temporada se podría escribir un libro”.

Cambio de sede

“Sólo estaba centrado en el fútbol. Estoy contento de estar aquí en París por mil razones. La guerra sigue y hay que pensar en eso. Que no sea en San Petersburgo es importante y es un mensaje para Rusia. La vida sigue aunque alguien intente destruirla. Jugamos esta final para la gente de Ucrania”.