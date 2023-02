Jürgen Klopp habló ante los medios de comunicación después de la goleada sufrida ante el Real Madrid en Anfield. El entrenador alemán se mostró resignado ante el festival del actual campeón de Europa que se sobrepuso a dos goles en contra en los primeros minutos.

Sensaciones

«Todo fue bastante evidente esta noche. Hemos regalado cada gol. La primera parte, a partir de los dos goles, fue positivo. Tuvimos que defender mejor los dos goles y los fallos de los porteros se igualaron. El primer gol teníamos jugadores, nadie hizo una entrada a un jugador de clase mundial como Vinicius. En el descanso tuvimos una charla positiva, dijimos de buscar espacios, queríamos hacer las mismas cosas. Encajamos el tercero, que fue horrible. Eso cambió el partido. Es la verdad. Ellos ahí volvieron. Tuvimos la oportunidad de marcar el tercero y faltó suerte. La segunda parte era el partido idóneo para el Real Madrid. En el cuarto y quinto regalamos la pelota. Regalar es una amenaza contra el Real Madrid porque no perdona».

Partido de vuelta

«Carlo puede que piense que está decidido, yo pienso esto también. En tres semanas, cuando se acerque el partido a lo mejor nuestras posibilidades aumentan. Ahora con una diferencia de 5-2 esto está decidido. Ellos son buenos en las contra, hay que arriesgar. Iremos a intentar ganar».

Vinicius

«Es uno de los mejores jugadores del mundo. Si, lo es».

Rodrygo

«Sobresaliente también. Benzema no está mal tampoco».

Preocupado

«Sí, puedo apreciar que la gente piensa así. No se trata de esto. He dicho a los jugadores que es algo distinto. Hemos hecho errores individuales. Una derrota es una derrota y hay que aprender de ella. Entramos muy bien en el partido con nuestra mejor versión. Queremos repetir esto. No podemos permitir que esto nos afecte para el resto de la temporada. Vamos a aportar lo positivo de esto. El primer y segundo gol fueron positivos. Hay que extraer todo lo positivo».

Real Madrid

«Gracias a dios no estamos contra el Real Madrid cada fin de semana en Liga. Tenemos que mejorar. Era muy difícil defender contra ellos. Mucho más que en un partido de Liga en Inglaterra».

Nacho

«Nacho jugó muy bien. Alaba es top, pero Nacho, ¿cuántos años ha jugado con el Real Madrid? En defensa estuvo muy seguro».

Modric

«No mi problema. Es un gran jugador y seguro que Carlo y Real Madrid harán la cosa correcta con él».

Gol psicológico

«Hemos hablado de esto. El 3-2 fue el momento que cambió el partido. No creo que la remontada fuera tan decisiva. El primer momento de la segunda parte… reaccionar después de encajar tan pronto en la segunda parte es difícil. Si pensamos en la primera parte fue una gran parte de fútbol de los dos equipos. Pensaba que nuestra afición pensaba que habíamos actuado bien. En la segunda fue más difícil».