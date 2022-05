Al-Khelaifi sigue dolido: «Respeto a Florentino, pero no tengo una buena relación con él»

La decisión de Kylian Mbappé de continuar en el PSG ha generado mucho revuelo en los últimos días. El tema ha sido el centro de atención incluso en el Open Media Day del Real Madrid. Ahora ha sido Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, quien ha salido a la palestra para analizar cómo es su relación con su homólogo del Real Madrid, Florentino Pérez.

El mandatario qatarí del cuadro parisino dijo que ambos se respetan pero que no tiene «una buena relación con él». Ambos han estado peleando por Mbappé en las últimos meses. Cada uno ha jugado sus cartas y finalmente los parisinos han conseguido retenerlo a golpe de talonario, después de que el jugador recibiera todo tipo de presiones para continuar en el Parque de los Príncipes.

«La verdad es que respeto a todos, pero no tengo una buena relación con él. Después de la Superliga… Respeto al Real Madrid, un gran club, ellos nos respetan a nosotros y nosotros los respetamos a ellos, es muy importante el respeto mutuo, pero nunca hablé con Florentino, porque Kylian es nuestro jugador y no necesito hablar con nadie», ha comentado Al-Khelaifi.

Así de contundente se ha mostrado el presidente en una entrevista en TNT Sports Brasil al ser preguntado por su relación con Florentino Pérez, máximo dirigente del Real Madrid. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el presidente de la entidad gala habla sobre sus encuentros con el presidente blanco.

En una entrevista en la BBC concedida a finales del mes de marzo, Al-Khelaifi reconoció que se había reunido con Florentino para hablar de la Superliga: «Florentino Pérez habló conmigo en el partido de la Liga de Campeones y me dijo: ‘Tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo’. Fui muy duro con él. Le dije que estaba encantado de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no me interesa».