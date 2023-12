Carlo Ancelotti ha decidido no cerrar la puerta a la titularidad de Lunin contra el Betis, pero en el seno del vestuario madridista son conscientes que contra los verdiblancos en el Benito Villamarín jugarán el Kepa y diez más. El guardameta, tras superar la lesión muscular que sufrió en el calentamiento previo al duelo que enfrentó a Real Madrid y Sporting de Braga y ver el encuentro contra el Granada desde el banquillo, ya está totalmente recuperado y empezará el encuentro como titular. Recuperará su sitio, aunque el ucraniano ha dejado claro en estos partidos que merece mucho más. Como mínimo, hace dudar a Carletto.

Según ha reconocido Ancelotti en rueda de prensa antes del partido contra el Betis, esto ha sucedido. «Kepa ha vuelto. Se ha entrenado bien y tenemos ahora dos porteros de confianza. Tengo que elegir entre los dos para mañana. Hay competencia en la portería porque Lunin ha jugado muy bien. Es una decisión que tomaré mañana y en los próximos partidos», aseguró el italiano.

«Los partidos de Lunin han sido buenos y merece que se le tenga en cuenta al igual que Kepa. No ha cambiado nada y seguimos confiando en él. Por su parte, Lunin ha demostrado carácter y personalidad. Es bueno para nosotros tener a los dos. Puede que rote en estos partidos hasta llegar a Navidad», añadió.

No obstante, estas palabras de Ancelotti, aunque sinceras, no cambian el plan que tiene el Real Madrid en la portería. El italiano y su cuerpo técnico, especialmente Llopis, tienen claro que el portero de los blancos es Kepa y, a la vez, están tranquilos porque Lunin ha demostrado una vez más que es un guardameta de garantías cuando se le necesita. No obstante, salvo que Carletto decida rotar ante el Unión Berlín en la última jornada de Champions, no se volverá a poner los guantes hasta la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Kepa es el elegido

Lunin ha metido presión a Kepa con sus grandes actuaciones en estos partidos. De los cuatro partidos que ha jugado, ha recibido tres goles, en dos de ellos dejó la portería a cero, paró un penalti y el Real Madrid siempre ganó. Los datos hablan por si solos, pero el plan del club pasa por el vasco.

El Real Madrid está dispuesto a hacer una inversión por Kepa, que llegó en calidad de cedido el curso pasado a cambio de 3 millones de euros. Los blancos están dispuestos a sentarse a negociar con el Chelsea, que podrían dejarle ir por una cantidad cercana a los 26 kilos. Un precio al que habría que descontarle lo invertido por un año prestado a la entidad madridista. Por lo que serían 23 millones.

Kepa tiene contrato con el Chelsea hasta 2025 y una cláusula de recesión de 80 millones de euros. Por ello, la entidad inglesa estaría dispuesta a dejarle marchar por una cantidad muy inferior a la de su cláusula. Hay que recordar que en 2018 los de Londres ficharon al meta por 80 millones de euros, convirtiéndole en el portero más caro de la historia.

Por otro lado, Kepa estaría encantado de seguir en el Real Madrid. Nunca ha ocultado su deseo de continuar vistiendo de blanco en el futuro. Lo aseguró en su presentación con la entidad madridista y lo ha seguido haciendo siempre que ha sido preguntado por ello. Está feliz en España, en el club blanco y, lo más importante, cuenta con la confianza de Ancelotti y, sobre todo, de Llopis, el entrenador de porteros de la entidad madridista.