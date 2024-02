Joselu es propiedad del Real Madrid

Joselu siempre responde. Y si no lo hace, no se le debe poner ni un pero. Ante el Getafe, Ancelotti lo puso de titular y no tardó en responder. En ser puntual a su cita con el gol. Ante la atenta mirada de su madre, que no perdió el encuentro que se celebró en el Coliseum, el internacional español lo primero que hizo fue estrellar un balón en el larguero. Si bien es cierto que la jugada no valía, ya que estaba en fuera de juego, el aviso ya estaba encima de la mesa.

En la segunda, a los 14 minutos, no perdonó. Mendy empezó una jugada que continuó Lucas Vázquez, que con un excelente centro asistió a Joselu, que no falló. El delantero le ganó la partida a Domingos Duarte y cabeceó al fondo de la red una pelota que servía a los madridistas para ponerse por delante en el luminoso.

Pero el rendimiento de Selu, como le llaman sus compañeros, no iba a terminar con ese primer gol. Al inicio de la segunda mitad y tras llevarse un buen susto el Real Madrid en forma de palo, Mendy, otra vez, iniciaba una jugada en la que Vinicius terminaba cediendo al español y Joselu, con toda la clase del mundo, el segundo para cerrar por la vía rápida un partido que los de Ancelotti ganaron con la reserva y mucha autoridad.

El recital de Joselu pudo ser mayor, ya que tuvo en sus botas el primer hat-trick como jugador del Real Madrid, pero, en vez de ser ansioso, prefirió ceder a Vinicius, que falló de manera inexplicable el tercer gol de los madridistas ante el Getafe.

Joselu se ha ganado a pulso seguir siendo jugador del Real Madrid la próxima temporada. Y ya no como cedido, si en propiedad. La entidad madridista tiene claro que cuando finalice el presente curso ejercerá la opción de compra de 1,5 millones de euros al Espanyol. En los 31 partidos que ha jugado esta temporada con el Real Madrid, ha hecho 12 goles y ha repartido cuatro asistencias. Unos números para tener en cuenta.

El fallo de Vinicius

Vinicius saltó con ganas al césped del Coliseum. Nada más empezar el encuentro, ya tuvo el primer encontronazo con Damián. No iba a ser el último. De hecho, sólo fue un aperitivo para un duelo donde saltarían chispas. En la segunda, empezó a romper defensas hasta que pisó área y terminó cayendo. Y en la tercera, cuando el banquillo madridista se preparaba para cantar gol, tanto colocó el cuerpo que terminó enseñando su disparo a David Soria.

Vinicius continuó con su gran partido en el Coliseum. Asistió a Joselu en el segundo gol de los blancos y estuvo muy participativo, pero tuvo un fallo de esos que enfadan a propios y extraños. Especialmente a propios, como le pasó a Ancelotti y a Nacho. Tras recibir un pase de Joselu y hacerlo todo delante de David Soria, una frivolidad en forma de vaselina se la adivinó el portero madrileño, evitando el tanto del brasileño.

Paradón del ucraniano

Lunin le ha ganado la partida a Kepa, aunque viendo la que estuvo cerca de liar en el primer acercamiento que tuvo el Getafe, es posible que las dudas le volviesen a pasar por la cabeza a Ancelotti. Luego, durante el partido, se llevó un susto tras ver como con 0-1 un balón se estrellaba en la madera e hizo un auténtico paradón a Borja Mayoral para mantener su portería a cero.

El susto lo dio Rüdiger

Vaya susto se llevó el Real Madrid al ver como Rüdiger, un titán como pocos, no podía seguir en el campo tras sufrir un golpe en el muslo en una acción con Mason Greenwood. Tras pasar el vestuario, los servicios médicos del conjunto blanco rebajaron la alarma al informar de que sufría lo que se ha conocido toda la vida como un bocadillo. Duele mucho, pero no es grave. No debería tener problemas para jugar el derbi el próximo domingo contra el Atlético de Madrid.

Las notas del Real Madrid