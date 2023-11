Jorge Zúñiga, el peluquero de Valdebebas: «Mi objetivo es que los futbolistas se sientan como en casa»

Jorge Zúñiga, más conocido como George Zunna, es el peluquero de Valdebebas. Por su barbería, situada en la calle Chiquinquira, en el barrio de Hortaleza, pasan decenas de canteranos del Real Madrid. Su misión es que se sientan cómodos. Jorge atiende a OKDIARIO en su barbería y nos cuenta las claves para que las perlas del Real Madrid puedan cuidar su imagen al máximo.

Pregunta.- ¿Cuántos canteranos del Real Madrid vienen a su barbería?

Respuesta.- Vienen varios jugadores del Castilla, del Real Madrid C, del Juvenil A y de algún Cadete. Vienen muchos canteranos del Real Madrid. Unos 30 más o menos.

P.- ¿Cómo empezaron a venir?

R.- Todo esto empezó por internet. Buscaron una barbería cercana por internet. Empezó viniendo uno, y a base de ver el corte y buscando un peluquero, cada vez vinieron más. Todos los chicos que vienen de fuera buscan un peluquero. Y aquí estamos.

P.- ¿Cuál es el corte de pelo más extraño que le han pedido?

R.- El corte más extraño que me ha pedido un jugador es un corte bastante diferente. Es un resumen entre una mohicana y un taper. El más simple que me piden es el degradado de toda la vida. Un degradado al 1 o al 0,5. Fácil.

P.- ¿Con cuánta frecuencia suelen venir los futbolistas a cortarse el pelo?

R.- Depende de la persona, pero los jugadores suelen venir con mucha asiduidad a cortarse el pelo. Algunos vienen semanalmente. Lo normal. Otros cada 3 o 4 semanas. Pero depende del jugador.

P.- ¿Qué canteranos del Real Madrid vienen a su barbería?

R.- Actualmente que sigan en el Castilla vienen aquí Álvaro Rodríguez, Nico Paz, Mario Martín, Álvaro Carrillo, Manuel Ángel, César Palacios, Vinicius Tobias y Lucas Cañizares entre otros. Vienen muchos.

P.- ¿Se puede decir que el 70-80% de la plantilla del Castilla está en sus manos?

R.- Sí, pero no sé cuanto sería el porcentaje exacto. Pero si es cierto, que en algún partido, de todo el equipo, en un once titular, solamente a dos no les corto el pelo. Al final eso está bien. Más del 50% de la plantilla seguro que sí. Lo bueno es sentir que tu trabajo está valorado. Eso es lo que más me gusta. Raúl de momento no viene. No es de cortarse mucho el pelo.

P.- ¿De qué habla con los canteranos del Real Madrid?

R.- Hablamos un poco de todo. Lo normal. Un poco de fútbol, un poco del día a día, de las dietas o del corte que quieren. A veces hablamos de sus partidos, pero cuando hay alguna jugada o algún partido en concreto. Pero no me gusta estar hablando mucho de lo mismo. Ellos están todo el día con el fútbol en la cabeza, y quiero que se sientan cómodos. Hay que intentar no agobiarles. Hablar todo el rato de lo mismo cansa un poco.

P.- Tiene una buena relación con Rafa Marín, ahora en el Deportivo Alavés.

R.- Sí, con Rafa tengo una buena relación. Con varios de ellos la tengo, pero con Rafa me llevo bastante bien. Es un chico que ha estado aquí bastante tiempo y seguimos teniendo contacto aun estando fuera. Esperemos que llegue lejos. Hasta el día de hoy es el jugador que más lejos ha llegado de los que han pasado por aquí. Esperemos que llegue alguno más.

P.- También tuvo la oportunidad de estar en la concentración de la selección española sub-21.

R.- Cuando estuvieron convocados Rafa Marín y Carrillo con la selección sub-21 estuve allí en Las Rozas y le estuve cortando el pelo a ellos y a varios jugadores más de la selección.

P.- Tiene varias camisetas de jugadores del Real Madrid Castilla.

R.- Las estoy enmarcando, pero sí que tengo unas cuatro camisetas que tengo que traer aquí. Tengo una de Rafa firmada, una de Lucas Cañizares, otra de Mario Martín…

P.- ¿Qué jugador suele ir a su barbería con más frecuencia?

R.- Rafa creo que era el que venía más a menudo. Cada semana quería estar arreglado. Edgar Pujol también es otro de los que le gusta muchísimo estar arreglado. Hay varios.

P.- ¿Qué corte de pelo le gusta a Nico Paz?

R.- Le gusta el pelo medio. Le gusta el taper fade y se pela cada mes y medio más o menos.

P.- ¿Hay jugadores que vienen en dos semanas hasta tres veces?

R.- Sí. Por el tema convocatorias, partidos o fotos, alguno se ha pelado tres o cuatro veces en ocho días. Sobre todo para mantener su corte. Al principio yo viajaba porque no tenía el tema de la barbería. Y ahora que la tengo, alguna vez puntual sí he ido a Valdebebas. Pero siempre suelen estar por aquí.

P.- ¿Le ha pedido a los canteranos que le hablen de usted a los jugadores del primer equipo?

R.- Alguna vez sí he hecho la broma. Un par de veces. Pero sí es verdad que los jugadores de élite ya llevan bastante tiempo con su estilista. Se sabe que eso es complicado. Pero la broma ha caído. Se crea un vínculo con ellos.