Joan Martínez (17 años, 2007) empieza a ver la luz al final del túnel. Después de romperse el ligamento cruzado anterior zurdo el verano pasado, justo antes de que inicie la temporada, el adolescente fue apercibido dando pases largos durante el miniderbi de Juveniles el pasado domingo en el Campo 7 de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Unas imágenes que han ilusionado a todo el madridismo, que espera ya su vuelta con ansias. Podría llegar a estar en el Mundial de Clubes.

📹⌛️ | Joan Martínez 🔜. pic.twitter.com/BUdNurjEf9 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 30, 2025

Joan apunta a maneras. Su lesión ha provocado que su progresión ser drásticamente frenada. Durante la gira de Estados Unidos, el zaguero disputó 84 minutos con el Real Madrid, en el Clásico ante el Barcelona y también contra el Milan. Con apenas 16 años en aquel momento, el nativo de Alginet empezó a llamar la atención por su madurez y sobre todo, su solidez defensiva. El defensa sabe aprovechar sus piernas largas, es una pesadilla para los atacantes rivales. Tiene una gran capacidad de anticipación, una exquisita visión de juego, seguro en los aires (mide 1’90) y corta prácticamente cualquier balón que intente llegar a portería. El zaguero valenciano es bastante técnico y es rápido.

Llegó al Real Madrid en 2023 tras nueve años en el Levante. Y, nada más pisar Valdebebas, Joan Martínez impresionó. Llegó inicialmente para estar en el Juvenil C aunque no tardó. Estuvo en el Juvenil B durante dos partidos, pero luego, la llamada de Arbeloa y del Juvenil A llegó. En la 2023-24, el valenciano disputó 30 encuentros bajo las órdenes del ex lateral madridista, jugando así al lado de chicos que le sacaban entre dos y tres años. En marzo de 2024, el zaguero probó también las mieles del Real Madrid C en Tercera Federación contra el filial del Rayo Vallecano.

La lesión de Joan Martínez

El pasado verano, Joan Martínez se erigía como una de las revelaciones más prometedoras de la pretemporada del Real Madrid. Su rendimiento en los entrenamientos y partidos amistosos había cautivado a Carlo Ancelotti, quien consideraba integrarlo al primer equipo. No obstante, el pasado 9 de agosto, una grave lesión en el ligamento cruzado durante un entrenamiento truncó su meteórico ascenso y detuvo sus planes de consolidarse en la élite.

La operación fue llevada a cabo con éxito por el prestigioso doctor Manuel Leyes. Desde el primer momento, Joan mostró una actitud ejemplar, compartiendo en redes sociales: «Un día menos para volver, un día más de fuerza. ¡Volveré más fuerte que nunca!». Fue su kilómetro cero.

El club también demostró su confianza en el joven central renovando su contrato hasta 2026 el pasado mes de octubre, un gesto que demuestra la fe que el Real Madrid deposita en su talento. Actualmente, Joan avanza sin contratiempos en su recuperación. En diciembre, el central reapareció en las redes sociales con unas fotografías en las que mostraba su gran estado físico a pesar de la lesión. «Trabajo, dedicación y esfuerzo. Ahora toca descansar, disfrutar con los nuestros y celebrar. ¡Feliz Navidad y próspero 2025!», apuntaba el adolescente.

Los servicios médicos del club están extremando las precauciones para garantizar una recuperación completa. Mientras tanto, Carlo Ancelotti sigue confiando plenamente en él, convencido de que Joan Martínez tiene el potencial para convertirse en un pilar del Real Madrid.