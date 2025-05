Javi Martínez y De la Red bendicen a Xabi Alonso: «Ha demostrado que puede entrenar al Real Madrid»

El Real Madrid y Xabi Alonso estaban destinados a encontrarse en el camino. El tolosarra siempre ha visto el banquillo blanco como su destino a largo plazo, pese a conocer la idiosincrasia que lo rodea y define como una trituradora. Xabi lo tenía tan claro como que no debía tener prisa. Era amigo de ir quemando a etapas poco a poco, pero lo hizo tan vertiginosamente que su aterrizaje en Madrid ya se ha producido.

Su llegada ha provocado un sismo en el planeta fútbol. Rubén de la Red, conocedor del Real Madrid. «Es acertado y y ojalá tenga toda la suerte del mundo, pueda ganar títulos y le vaya fenomenal. Ahora se harán muchas especulaciones con lo que se puede hacer, con lo que el equipo necesite o no, pero creo que el Real Madrid de Ancelotti ha ganado muchos títulos y ha hecho y ha hecho buen fútbol. Vamos a ver a Xabi porque a lo mejor pensamos que va a jugar de una manera y luego juega de otra. Hay que dejar trabajar y sobre todo apoyar simplemente a todo lo que haga», asegura a OKDIARIO durante la disputa del XIV torneo benéfico de pádel de la Fundación Clínica Menorca.

Xabi Alonso opositaba a entrenador desde que era futbolista. «Hay jugadores que dentro del campo hacen de un minientrenador y Xabi era uno de ellos. Él tiene mucha personalidad, es muy organizativo, colocaba a muchos jugadores y tiene mucha personalidad para para poder decir las cosas sin ningún tipo de problema. Eso no le garantiza ser buen entrenador ni le garantiza ganar partidos, pero lo que ha demostrado no hay queja. Ha hecho de momento una carrera exitosa y ojalá la pueda culminar en el Real Madrid», añade De la Red.

Javi Martínez, compañero de Xabi Alonso en el Bayern de Múnich, sigue la misma línea. «Para mí es un acierto por parte del Madrid, porque Xabi ha demostrado un entrenador muy válido. Y aparte sé que él es madridista, así que cuando el corazón está dentro pues es todo más fácil. Cuando era jugador ya se le veía que iba a ser entrenador. En la época del Bayern cuando coincidió con Guardiola ya se le veía que siempre estaba muy encima. Siempre intentaba entender todo lo táctico que tenía tenía Pep. Lo veo un un entrenador muy versátil, que se amolda muy fácil. El prepara se prepara muy bien para todos los tipos de partido que le pueden le pueden llegar», asegura el ex del Athletic a este medio.

Xabi Alonso se encuentra un vestuario lleno de caras nuevas respecto a su etapa como futbolista que le respetan por su trayectoria. «Los recuerdos están bien, pero la actualidad es lo que manda. Ha habido entrenadores que también tienen nombre, que han ganado Champions y han durado seis meses o un año. Y por ejemplo, un entrenador top como Mourinho estuvo tres años y tampoco ganó tanto. No lo que se esperaba. Todos los entrenadores son válidos, todos son buenos y hay entrenadores que encajan en un equipo y en otro no, pero eso no significa que sean de un año para otro. Ojalá Xabi nos haga disfrutar con su forma de ver el fútbol», concluye De la Red.