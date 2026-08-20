Izan Almansa se va del Real Madrid y pondrá rumbo a la NCAA

El Real Madrid e Izan Almansa han llegado a un acuerdo para cerrar la etapa del jugador en el club. El joven era una de las joyas más prometedoras de la plantilla y había compaginado el equipo de Liga U con el de Liga Endesa, además, participó en la Euroliga a las órdenes de Scariolo. Este medio apuntó en mayo que el español saldría del conjunto blanco este verano para poner rumbo a la NCAA.

El objetivo principal del murciano sigue siendo la NBA, por lo que sus intereses pasan por curtirse en la liga universitaria de Estados Unidos. Uno de los equipos más interesados es Gonzaga Bulldogs, en el que jugaba el español Mario Saint-Supery hasta este julio.

La nueva experiencia de Almansa no será fácil. Los antecedentes en el Real Madrid no son los mejores. Los últimos canteranos en decantarse por esta vía, Ismaila Diagné y Sidi Gueye, no han terminado de cumplir con las expectativas. El jugador espera cambiar la estadística tras un increíble cambio físico.

El conjunto blanco ha querido despedirse del pívot. Mediante un comunicado oficial, esperan que le vaya lo mejor posible: «El Real Madrid C. F. e Izan Almansa han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid quiere agradecer a Izan Almansa su compromiso y dedicación durante la temporada en la que ha defendido nuestra camiseta y le desea lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida».

Izan Almansa tiene que poner sus papeles en orden

La llegada del murciano a la NCAA es cuestión de tiempo. Sin embargo, la operación se ha retrasado por un asunto burocrático tras su paso anterior por Estados Unidos, cuando jugó en la G League en la temporada 2023/24. El canterano madridista buscará destacar en la liga universitaria para llamar a la puerta de la NBA.