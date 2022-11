Iturralde González: «No te haces árbitro hasta que chocas con el autobús blanco»

Iturralde González piensa que Melero López acertó en las polémicas decisiones del Real Madrid – Girona donde el conjunto blanco perdió dos puntos en su lucha por el campeonato liguero tras salir perjudicado. El ex colegiado afirma que cuando entró en el arbitraje, le dijeron que no te haces árbitro hasta que no chocas con el ‘autobús blanco’.

«En el CTA están tranquilos porque le dan la razón al árbitro en todas las decisiones, sabiendo lo que pasa. Muchas veces os reís cuando yo os digo que a mí me dijeron cuando entré al arbitraje una frase, que es que no te haces árbitro hasta que chocas con el autobús blanco. Y hoy se ha demostrado, y ayer se demostró, que hasta en el acierto fíjate la que se ha montado. En el acierto», afirmaba Iturralde.

«La repercusión que tiene el Real Madrid en este país, te guste o no, es el equipo con más repercusión con diferencia del segundo», contaba Iturralde en la Cadena Ser.