La inesperada reaparición de Hazard picándose con Mbappé en los karts de Carlos Sainz

Kylian Mbappé aprovechó el tiempo libre que le brinda su ausencia en la concentración de la selección de Francia durante este parón para disfrutar de una carrera de karts junto a un reaparecido Eden Hazard en el karting de Carlos Sainz. Ambos residen en la capital de España, el francés porque juega en el Real Madrid y el jugador retirado porque él y su familia formaron su vida en la localidad madrileña y ahora compartieron podio en el conocido circuito que lleva el nombre del cuatro veces campeón del Dakar.

Hazard quedó segundo, justo por delante de Mbappé, con el que se picó en una sesión de karting en la que participaron hasta diez pilotos, rozando los dos el primer puesto. El belga es aficionado confeso a la Fórmula 1, de hecho, se dejó ver este Mundial en el Gran Premio de su país. Por su parte, Kylian hizo lo propio en la carrera de Mónaco, donde dio el banderazo final de una prueba que ganó el monegasco Charles Leclerc.

Eso fue un 26 de mayo, cuando apenas faltaban días para que se anunciase su fichaje por el Real Madrid. Lo que se desconocía es que mantenía una buena relación con el ex futbolista del equipo blanco, el cual nunca llegó a triunfar por culpa de las lesiones, poniendo punto y final a su carrera el 10 de octubre de 2023 con apenas 32 años.

Hazard y Mbappé se han enfrentado varias ocasiones sobre un terreno de juego, aunque quizá la más importante de todas se produjo en 2022, cuando se vieron las caras en la semifinal del Mundial de Rusia. Francia salió ganadora y luego en la final acabaría levantando la copa derrotando a la Croacia de Luka Modric, que se proclamaría ese año Balón de Oro.

Hazard, Mbappé y el tiempo libre del francés este parón

Mbappé está disfrutando de un parón de selecciones distinto a lo que está acostumbrado, que no es otra cosa que ser la estrella y el líder del combinado galo. Didier Deschamps no le ha convocado para esta ventana, ni tampoco para la anterior, aunque esa ausencia sí que fue pactada. El francés ya publicó hace unos días una imagen con su ex compañero en el Paris Saint-Germain, Achraf, al que considera uno de sus mejores amigos y que también tiene pasado madridista.

El marroquí le realizó una visita a su casa en Madrid antes de que regresara a los entrenamientos con el Real Madrid tras algunos días de descanso después del último encuentro ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, donde los blancos se impusieron por 4-0. También tuvo tiempo Mbappé para otro deporte a lo largo de esta semana, el pádel, pues formó pareja con otro antiguo compañero, el español Arnau Tenas, ex portero del Barcelona, en un partido entre amigos.